Правительство РФ дополнительно выделит 34 миллиарда рублей на выплаты детям в этом году

Кабинет министров дополнительно выделит регионам из резервного фонда 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом передает ТАСС.

В среднем по стране размер выплаты составит 5500 рублей.

В проекте распоряжения также указывается, что по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 миллиона 16 тысяч человек.

Напомним, что в России дети в возрасте до семи лет ежемесячно с 1 января 2020-го года получают подобные выплаты. Этот указ был подписан президентом. На такие пособия могут рассчитывать семьи с низким доходом, чей средний заработок не превышает величину прожиточного минимума в регионе. В этом году размер пособия составил половину регионального прожиточного минимума на ребенка.