Банк «Открытие» запустил рекламную кампанию новых кредитных продуктов для компаний МСБ

19 октября стартовала рекламная компания кредитов банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса в рамках промоакций «Удачное решение» и «Выгодный овердрафт».

В телевизионном ролике для новой рекламной кампании принимает участие амбассадор банка «Открытие», известный музыкант и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста). Срок действия промоакций - с 6 октября по 31 декабря 2020 года.

При одобрении заявки на кредитный продукт в рамках промоакций «Удачное решение» и «Выгодный овердрафт» ставка по кредиту в рублях составит от 6,9% годовых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и заемщикам, занимающимся частной практикой в соответствии с российским законодательством. Сумма кредита или лимита овердрафта составляет более 50 миллионов рублей.

Кредиты выдаются на рефинансирование, инвестиции или пополнение оборотных средств сроком до 36 месяцев. Срок лимита овердрафта – 12 месяцев. Кредит зачисляется на расчетный счет заемщика в банке. По условиям действия продукта погашать долг можно разными способами по соглашению сторон. Возможно предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.