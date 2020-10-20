Прокуратура Казани потребовала перенести торговый павильон из-за нарушений

В Казани прокуратура провела проверку по факту незаконной установки ларька в зоне охранной зоне газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что индивидуальны предприниматель на улице Можайского установил ларек для продажи продовольственных товаров. При этом установка павильона не была согласована с «Казаньгоргаз». В итоге он установлен незаконно», - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура внесла представления в адрес предпринимателя, потребовав перенести павильон.