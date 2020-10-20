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Всё об одном из лучших материалов для строительства

20.10.2020, 09:50 3 0 prokazan.ru
Что известно о газобетонных блоках?

С каждым годом газобетонные блоки становятся всё более популярными. Застройщики всё чаще выбирают этот тип блоков в качестве стенового материала для будущего дома. Разумеется, как и все строительные материалы, газобетон имеет свои преимущества и свои недостатки. Для того, чтобы впоследствии не возникло сожалений, необходимо заранее ознакомиться с ними. Ведь именно  будут возводиться несущие конструкции строения, прочность которых станет основой жилища.

Итак, что же вообще из себя представляет газобетон ? Это ячеистые блоки автоклавного твердения. Их изготавливают из кварцевого песка, извести, цемента, воды и алюминиевой пудры. Смысл прост: компоненты перемешиваются и отправляются в автоклав, где их вспенивают под давлением, и тем самым образуется пористая структура. 

Надо сказать, газобетон обладает низкой теплопроводностью. Это позволяет стенам обеспечивать надёжную тепловую защиту в зимнее время. Летом же здание из газобетонных блоков не прогревается, там сохраняется оптимальная для проживания температура. Помимо этого, газобетонные блоки умеют гасить звуки. Правда, здесь всё зависит от того, какая марка газобетона была выбрана, от типа газобетонного раствора, толщины стен, и, в некоторой степени, от технологии их кладки.

Газобетон - не горючий материал, он обладает наивысшим классом огнестойкости. Дома, несущие конструкции которых выстроены из газобеотна, принадлежат к наивысшим степеням пожаробезопасности.

К другим плюсам можно отнести и то, что радиоактивность газобетонных блоков значительно ниже всех допустимых норм. В процессе эксплуатации газобетон не образует токсичных компонентов, и ничем не уступает по экологичности натуральным материалам. Кстати, масса стандартного блока составляет всего лишь 8 килограмм, что позволяет значительно снизить расход раствора и сократить сроки строительства.

Есть, правда, и недостатки. Газобетон - благоприятная среда для развития плесени, грибков и бактерий, которые могут появиться в нём даже при температуре в 30 градусов и влажности воздуха 98%. В этом плане газобетон превосходит даже древесину, а потому требует постоянной обработки антисептиками. 

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