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Фото Prokazan.ru

«Бандиты настоящие»: в Казани жители дома на «самоуправлении» воюют с рынком из-за участка земли

19.10.2020, 18:17 149 7
Анастасия Чернядьева
Городское руководство взяло дело под контроль

Рынок - вещь как будто из прошлых времен. Да, раньше эти места были сердцем района - большие павильоны, всегда переполненные ряды. Однако сегодня они активно вытесняются крупными продуктовыми сетями, а то и вовсе закрываются. Вспомним Чеховский рынок в центре Казани, который закрылся два года назад. Даже сами жители считают, что рынок - давно уже не гарант качества продукции, поэтому предпочитают закупаться в обустроенных торговых магазинах.

 

Однако в 2020-м рынки еще существуют и иногда возникают, как в старые времена, дележки этих территорий. Так, жильцы дома по адресу Гвардейская 59а столкнулись с "а-ля 90-ыми" прямо под окнами своего дома. Несколько недель назад их соседи, собственники продовольственного рынка "Сады", начали самовольный захват придомовой территории. И первые шаги "рыночников" были вполне в духе тех времен: они просто снесли забор. Таким образом хозяева продовольственных рядов надеялись использовать обустроенный жильцами проезд для своих грузовых машин. Жители с подобным захватом собственности не согласились.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с возмущенными казанцами и узнал, почему они против подобного соседства и на какие меры готовы пойти, чтобы рынок не "влез" на их частную собственность.

"Это безобразие нужно прикрыть": почему жильцы против соседства с рынком?

Территория вокруг высотного дома по адресу Гвардейская 59а уже при подходе к нему поражает комфортностью. Асфальтированная дорога, автоматические въездные ворота, небольшой огороженный забором участок, на котором примостилась детская площадка с современным резиновым покрытием и россыпь клумб и цветов. Все это - вовсе не показатель "элитного" района. Это работа ТСН (товарищество собственников недвижимости - прим. ред.) Два года назад жители дома отказались от Управляющей компании и своими силами преобразили участок. Все, от установленных раздвижных ворот до ремонта подъездов и видеонаблюдения, было приобретено на личные средства.

Жители дома благоустроили территорию на свой счет
Жители дома благоустроили территорию на свой счет

29 сентября их соседи, продовольственный рынок "Сады", снесли забор, решив организовать проезд для грузовых машин. Жители прикрутили забор на прежнее место, однако за это получили составленный на председателя дома иск. Так начался конфликт.

Председатель дома Ильнара
Председатель дома Ильнара

"Они изначально к нам неправильно подошли, - рассказывает председатель дома Ильнара. - Сказали, что у них здесь пожарный выход и есть предписание. А на самом деле у них вообще ничего нет! Никаких правоустанавливающих документов нет, чтобы они срезали наш забор, поставили свои ворота и пользовались нашей дорогой. А для нас это единственный выезд. Представьте, если их машины начнут ездить, машины посетителей, а по выходным их тут много, еще и машины будут еще оставлять тут. К нам уже сейчас мусоровоз иногда не может заехать, мы пеньки желтые поставили, чтобы люди не оставляли транспорт. А если что случится? К нам тогда и пожарка не попадет".

Забор разграничивает территорию рынка и частную собственность жильцов
Забор разграничивает территорию рынка и частную собственность жильцов

Хозяев рынка восстановленный забор не остановил. Сейчас, если подняться на балкон многоэтажки, видно огромную кучу щебенки - видимо, собственники готовятся к следующему шагу.

"Диалог не получился, - рассказывает другой житель дома Наиль. - Они сразу пошли со стороны силы. Это же а-ля 90-ые. Хозяева переросли в бизнесменов, но ведь это же бандиты самые настоящие. Просто все легализовались".

Территория "Садов" много раз меняла владельцев. Раньше было 3-4, теперь уже 7. Жильцы считают, что это происходит специально: с большим числом собственников территорию будет сложнее расформировать.

"У них уже есть 3-4 выхода. Им даже удобнее оттуда ездить - ближе к дороге. Но они говорят: "У нас другой собственник". А собственнику, так понимаю, перегородили проезд и не дают ему выехать. Весь сыр-бор из-за этого кусочка. Как они хотят организовать здесь проезд большегруза? Тут газовая труба, колодцы, провода вон сверху идут. Как пожарные, МЧСники дадут им разрешение на это? Неизвестно", - рассказывают жильцы.

По кадастровой карте дороги от рынка на спорном участке нет
По кадастровой карте дороги от рынка на спорном участке нет

Они переживают, что, если владельцы рынка не остановятся, благоустроенный двор рискует превратиться в свалку. Кучи мусора и снующие всюду крысы - обычное дело для торговых рядов, но не для жилого дома. Уже много раз жильцы вызывали экологов, однако ситуация оставлена без внимания. И хотя на момент посещения корреспондентом "Садов" мусорные кучи упакованы в мешки, жители отмечают: такое здесь редкость.

Жители жалуются на постоянные кучи мусора на рынке, которые почти никогда не убирают
Жители жалуются на постоянные кучи мусора на рынке, которые почти никогда не убирают

"Это безобразие нужно прикрывать! Рынок этот уже никому не нужен. Это все изжило уже себя 100%", - негодуют они.

"Бумажка, сверху еще бумажка": жители написали 85 обращений в мэрию

Жители дома написали 85 обращений в мэрию Казани. Им сообщали, что если количество достигнет 60, то вопрос о незаконном захвате рынком территории жилого дома будет рассмотрен во время делового понедельника в мэрии. Кроме этого, жильцы планируют обратиться в прокуратуру.

"Мы люди цивилизованные и привыкли действовать цивилизованно. Мы точно так же будем писать, все документы прикладывать. У нас как в государстве учат: бумажка, сверху еще одна бумажка, потом третья, десятая", - подходят они к этому вопросу.

Корреспондент ProKazan.ru попытался связаться с собственником "Садов". По номеру телефона, указанному как контактный с организацией, нам сообщили, что "собственника не знают" и "помочь с его поиском не могут". Мы также обратились за пояснением в администрацию Советского района. Там сообщили, что заявления поступали и со стороны жителей, и со стороны представителей торговых помещений по данному адресу.

"Со стороны Администрации в Комитет земельных и имущественных отношений г. Казани направлено письмо о необходимости проведения муниципального и земельного контроля на данной территории. В случае выявления нарушений земельного законодательства, будут приняты предусмотренные законом меры", - пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, как казанцы двух жилых домов пытались остановить стройку рынка прямо под окнами.

Если вы столкнулись с несправедливостью или хотите рассказать свою историю, пишите нам на почту news@prokazan.ru.

 

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комментарии

Гы гы
2
19 октября 2020
18:51
Правильно так: Так начался конфликт, по сравнению с которым Карабах - детские игрушки. Горит рынок и дом бравых граждан. Все вокруг перерыто окопами. Несколько самолетов маскалей сбито. Широко используются турецкие дроны.
Горожанин
1
19 октября 2020
18:52
Рынок на мовлютова тоже приезжие мафия
Горожанин
0
19 октября 2020
19:19
Рынок, рыночная экономика. А если это оптовые склады, то вся концепция рассказа рушится?
Обыватель
1
19 октября 2020
19:28
С рынком возле дома не воевать, а дружить надо! Это целый клондайк вблизи дома в удобном месте настоящих мужчинок с хорошей оптенцией, южным темпераментом и большими членами!
Горожанин
0
19 октября 2020
19:30
Бумажка, сверху еще бумажка. Это тоже рынок, ценных бумаг.
Алия апв
0
19 октября 2020
19:46
Рынок нужен народу, там цены всегда демократичные, со всех близлежащих домов ездим и ходим в рынок сады, не у всех есть деньги на супермаркеты, рынок салы существовал задолго до постройки вашего дома, вы прекрасно видели, что ваш дом рядом с рынком построили, а теперь бесстыдно утверждаете , что дескать "рынок на 100% никому не нужен", не нравится место переездайте. Рынок на Садах нужен людям!!!
Нечто
1
19 октября 2020
19:47
Когда я работал в овощном магазине 9 "Айдарет" от концерна Татплодоовощпром на адель кутуя, данная часть рынка, а точнее дальний склад номер 9 и склад "Сад Огород" всегда следили там за чистотой, упаси боже там была бы грязь, гендиректор концерна Зиатдинов Раил Шагартдинович поднимал обоснованный и не хилый шум! Жаль что такая замечательная организация и любимые совхозы в Нармонке которые делали консервы, салянки, икру и прочее просто закрылась. Сейчас от торгашей видимо полная разруха!

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07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
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