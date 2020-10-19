«Бандиты настоящие»: в Казани жители дома на «самоуправлении» воюют с рынком из-за участка земли

Рынок - вещь как будто из прошлых времен. Да, раньше эти места были сердцем района - большие павильоны, всегда переполненные ряды. Однако сегодня они активно вытесняются крупными продуктовыми сетями, а то и вовсе закрываются. Вспомним Чеховский рынок в центре Казани, который закрылся два года назад. Даже сами жители считают, что рынок - давно уже не гарант качества продукции, поэтому предпочитают закупаться в обустроенных торговых магазинах.

Однако в 2020-м рынки еще существуют и иногда возникают, как в старые времена, дележки этих территорий. Так, жильцы дома по адресу Гвардейская 59а столкнулись с "а-ля 90-ыми" прямо под окнами своего дома. Несколько недель назад их соседи, собственники продовольственного рынка "Сады", начали самовольный захват придомовой территории. И первые шаги "рыночников" были вполне в духе тех времен: они просто снесли забор. Таким образом хозяева продовольственных рядов надеялись использовать обустроенный жильцами проезд для своих грузовых машин. Жители с подобным захватом собственности не согласились.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с возмущенными казанцами и узнал, почему они против подобного соседства и на какие меры готовы пойти, чтобы рынок не "влез" на их частную собственность.

"Это безобразие нужно прикрыть": почему жильцы против соседства с рынком?

Территория вокруг высотного дома по адресу Гвардейская 59а уже при подходе к нему поражает комфортностью. Асфальтированная дорога, автоматические въездные ворота, небольшой огороженный забором участок, на котором примостилась детская площадка с современным резиновым покрытием и россыпь клумб и цветов. Все это - вовсе не показатель "элитного" района. Это работа ТСН (товарищество собственников недвижимости - прим. ред.) Два года назад жители дома отказались от Управляющей компании и своими силами преобразили участок. Все, от установленных раздвижных ворот до ремонта подъездов и видеонаблюдения, было приобретено на личные средства.

Жители дома благоустроили территорию на свой счет

29 сентября их соседи, продовольственный рынок "Сады", снесли забор, решив организовать проезд для грузовых машин. Жители прикрутили забор на прежнее место, однако за это получили составленный на председателя дома иск. Так начался конфликт.

Председатель дома Ильнара

"Они изначально к нам неправильно подошли, - рассказывает председатель дома Ильнара. - Сказали, что у них здесь пожарный выход и есть предписание. А на самом деле у них вообще ничего нет! Никаких правоустанавливающих документов нет, чтобы они срезали наш забор, поставили свои ворота и пользовались нашей дорогой. А для нас это единственный выезд. Представьте, если их машины начнут ездить, машины посетителей, а по выходным их тут много, еще и машины будут еще оставлять тут. К нам уже сейчас мусоровоз иногда не может заехать, мы пеньки желтые поставили, чтобы люди не оставляли транспорт. А если что случится? К нам тогда и пожарка не попадет".

Забор разграничивает территорию рынка и частную собственность жильцов

Хозяев рынка восстановленный забор не остановил. Сейчас, если подняться на балкон многоэтажки, видно огромную кучу щебенки - видимо, собственники готовятся к следующему шагу.

"Диалог не получился, - рассказывает другой житель дома Наиль. - Они сразу пошли со стороны силы. Это же а-ля 90-ые. Хозяева переросли в бизнесменов, но ведь это же бандиты самые настоящие. Просто все легализовались".

Территория "Садов" много раз меняла владельцев. Раньше было 3-4, теперь уже 7. Жильцы считают, что это происходит специально: с большим числом собственников территорию будет сложнее расформировать.

"У них уже есть 3-4 выхода. Им даже удобнее оттуда ездить - ближе к дороге. Но они говорят: "У нас другой собственник". А собственнику, так понимаю, перегородили проезд и не дают ему выехать. Весь сыр-бор из-за этого кусочка. Как они хотят организовать здесь проезд большегруза? Тут газовая труба, колодцы, провода вон сверху идут. Как пожарные, МЧСники дадут им разрешение на это? Неизвестно", - рассказывают жильцы.

По кадастровой карте дороги от рынка на спорном участке нет

Они переживают, что, если владельцы рынка не остановятся, благоустроенный двор рискует превратиться в свалку. Кучи мусора и снующие всюду крысы - обычное дело для торговых рядов, но не для жилого дома. Уже много раз жильцы вызывали экологов, однако ситуация оставлена без внимания. И хотя на момент посещения корреспондентом "Садов" мусорные кучи упакованы в мешки, жители отмечают: такое здесь редкость.

Жители жалуются на постоянные кучи мусора на рынке, которые почти никогда не убирают

"Это безобразие нужно прикрывать! Рынок этот уже никому не нужен. Это все изжило уже себя 100%", - негодуют они.

"Бумажка, сверху еще бумажка": жители написали 85 обращений в мэрию

Жители дома написали 85 обращений в мэрию Казани. Им сообщали, что если количество достигнет 60, то вопрос о незаконном захвате рынком территории жилого дома будет рассмотрен во время делового понедельника в мэрии. Кроме этого, жильцы планируют обратиться в прокуратуру.

"Мы люди цивилизованные и привыкли действовать цивилизованно. Мы точно так же будем писать, все документы прикладывать. У нас как в государстве учат: бумажка, сверху еще одна бумажка, потом третья, десятая", - подходят они к этому вопросу.

Корреспондент ProKazan.ru попытался связаться с собственником "Садов". По номеру телефона, указанному как контактный с организацией, нам сообщили, что "собственника не знают" и "помочь с его поиском не могут". Мы также обратились за пояснением в администрацию Советского района. Там сообщили, что заявления поступали и со стороны жителей, и со стороны представителей торговых помещений по данному адресу.

"Со стороны Администрации в Комитет земельных и имущественных отношений г. Казани направлено письмо о необходимости проведения муниципального и земельного контроля на данной территории. В случае выявления нарушений земельного законодательства, будут приняты предусмотренные законом меры", - пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, как казанцы двух жилых домов пытались остановить стройку рынка прямо под окнами.

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