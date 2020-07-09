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“Не хотим жить на пороховой бочке”: казанцы пытаются остановить стройку рынка под окнами дома

09.07.2020, 14:24 82 3 prokazan.ru
Жильцы двух домов намерены обратиться в прокуратуру

В уже традиционную рубрику ProKazan.ru "Письмо в редакцию" пришло новое сообщение. Его отправителям - владельцам квартир многофункциональных жилых домов №92 и 94 ЖК "Соловьиная роща" - теперь приходится бороться за безопасность своих семей, ведь одна из отвечающих за ЖК компаний продала прилегающий к домам опасный участок с коммуникациями и газовым распределителем под обычно неаккуратное владение рынку. "Дайте людям жить спокойно!" - просят они, но пока их никто не слышит.

"Костьми ляжем": жители домов намерены дойти до конца

"Уважаемые соседи! Оказывается, здесь у нас решили построить овощной рынок, под большим секретом!" - c такого объявления началась борьба жителей казанского жилого комплекса "Соловьиная роща" с представителями управляющей компании "Центр-МК", в ведении которой находится территория домов №92 и 94.

В июне этого года владельцы квартир вышли на улицу, но вместо парковочной зоны увидели высокий железный забор.

"Просто пришли рабочие и молча поставили, - рассказывает Гульназ Маннова, житель дома №94. - На вопросы отвечали, что не знают ничего".

Парковочные места рядом с домом теперь огорожены забором
Парковочные места рядом с домом теперь огорожены забором

Татьяна Хуснуллина, жительница дома №94, после обнаружения этого забора сразу направилась в управляющую компанию. Руководитель Тимур Абдрахманов, к которому жильцы дома, по словам женщины, прежде относились как к папе, попытался обратить внимание на плюсы: свежие фрукты, овощи прямо во дворе, на что Татьяна возмутилась.

"Как можно  было вообще продавать земли, в которых идут коммуникации? Беспредел! В любом случае теперь мы будем свои права отстаивать. Костьми ляжем!" - заявила она руководителю управляющей компании.

Сами представители управляющей компании "Центр-МК" утверждают: земельный участок, на котором сейчас установлено металлическое ограждение, вообще не является частью имущества этих домов. На вопрос корреспондента ProKazan.ru о том, кто является собственником и законно ли его приобретение, они сообщили:

"В настоящее время в адрес собственника данного земельного участка направлено  обращение-запрос о предоставлении правоустанавливающих документов и о том, что планируется разместить на участке".

Жильцы этим словам не верят. По их мнению, представители компании скрывают правду.

"Лукавят, -  говорят они. -  При продаже они активно рекламировали бесплатные парковочные места. У них в отделе продаж до сих пор стоит макет ЖК, и там есть изначальный вариант!"

"У нас за этим забором остались парковочные места!"

Ранее жильцы пытались объединиться, чтобы решить вопрос парковочных мест во дворе. По их словам, управляющая компания уже давно всеми силами пытается загнать собственников в платный паркинг, расположенный в другом конце ЖК. При этом имеющиеся во дворе места, в том числе места для парковки инвалидов, неожиданно оказываются проданы под торговые ряды.

"У нас за этим забором остались парковочные места, которые по нормативам должны быть", - негодуют жители. - Застройщик сделал минимальное количество парковочных мест для сдачи дома, а теперь половину забрали через подельников из управляющей компании. Явно нынешнее количество мест не прошло бы по нормативам при сдаче дома!"

Сама компания-застройщик "Грань" комментирует:

"Данный земельный участок не вводился в эксплуатацию вместе с жилыми домами №92 и №94 по улице Рауиса Гареева".

Однако собственники квартир недоумевают:

"Почему они тогда благоустроили парковочными местами чужую территорию?"

"Такие соседи нам не нужны"

Помимо того, что жители вынуждены искать другие парковочные места, пугает их не это. На огороженной территории вот-вот появится большой продовольственный рынок.

"Отсутствие рядом с домом парковочных мест можно пережить, но я не хочу, чтобы под моими окнами галдели и мусорили непонятные личности с ближнего зарубежья. А вы? Может, хотя бы здесь объединимся и что-то предпримем?" - пытаются сплотиться соседи.

"Для нас рынок это - неприятные запахи, гора мусора, сборище непонятных личностей, а у нас дети растут, да и сами хотели бы домой вечером возвращаться не опасаясь за свою жизнь. В трех шагах от нашего дома и под нашими окнами точно нам нужен такой объект", - коллективно заявляют они.

Торговые ряды будут расположены всего в нескольких метрах от жилого дома. После их установки будет затруднен подъезд к мусоровозам, магазину, садику.

"Здесь идет одностороннее движение. Если здесь появятся еще и торговые киоски, то ни скорая, ни пожарные уже точно не проедут. Им придется объезжать по трассе. Вот недавно в соседних домах произошло возгорание, и пожарные машины просто не смогли проехать", - опасаются собственники квартир.

Со строительством рынка большие машины будут полностью загораживать проезд
Со строительством рынка большие машины будут полностью загораживать проезд

Ряды будут открыты в июле

Примерно год назад этот участок уже выставлялся на продажу. Житель Казани - один из тех, кто планировал его приобрести, - рассказал, что в то время его продавали за 700 тысяч рублей:

"Я хотел приобрести этот участок под парковку, но цену скидывать не захотели. Я уже сам потом  почитал стандарты, по которым строительство чего-либо там будет затруднительно из-за пролегающего газопровода. Говоря простым языком, когда парковка общая, особых требований не требуется. Но только стоит выкупить одному человеку с планами постройки чего угодно, получить на это разрешение будет затруднительно".

Несмотря на опасное расположение участка, территорию все-таки продали. Правда, не под парковку, а под рыночный участок. Кто продал - также остается неизвестно. Обе компании - и компания-застройщик "Грань", и управляющая компания "Центр-МК" - заявляют о том, что не являются владельцами данной территории.

"Всё прошло незаметно для нас, собственников. Когда был тендер или аукцион на этот участок земли, нас даже не уведомил никто," - рассказывает Айдар, житель дома №94.

Сами жители узнали проданном участке случайно. В середине июня на сайте Авито они нашли объявление о сдаче торговых павильонов прямо у них под окнами. За 25 квадратных метров там просят пятьдесят тысяч рублей.

"Звоните, есть много других объектов", - призывает некая Анна со странички сайта.

Фото Анны к объявлению на Авито
Фото Анны к объявлению на Авито

После того, как жители стали предавать дело огласке, объявление девушка сняла, однако корреспонденту ProKazan.ru все же удалось с ней связаться под видом потенциального клиента. Оказалось, работа Анны продолжается: ряды будут открыты в июле. Корреспонденту пообещали полный набор услуг - вода, канализация, электричество, и, хотя места, по словам Анны, уже почти все распроданы, местечко все же нашли.

"Зачем тогда законы и нормативы в РФ?"

Самое сложное, по словам жителей, - найти ответственных. Старшая по дому №94 Татьяна Хуснуллина уже обратилась во всевозможные градостроительные инстанции, ведь вопрос о строительстве торговых рядов касается не только комфорта жителей, заплативших за тихий район большие деньги, но и вопроса безопасности.

"Мы вызвали газовщиков, инженер в шоке был. Поблагодарил, что сообщили, - рассказывает жительница. -  Там ведь работники забор припаяли прямо к газовому распределителю! По нормам на 9 метров должна быть свободная территория. Как можно в таких условиях ставить тяжелые киоски?"

Рабочие припаяли забор прямо к газовому распределителю
Рабочие припаяли забор прямо к газовому распределителю

Гульназ Маннова, соседка по дому, также возмущена:

"На этом участке проходят газовые трубы, это взрывоопасно.  Мы не хотим жить на пороховой бочке. В двух шагах котельная и детский сад. Наши квартиры никогда не были соципотечными. Мы все платили и платим достаточно дорогие ипотеки. При покупке нам были обещаны и школа, и парковочные места, и экологически чистый район. На деле получается все иначе. А ведь ценник на квартиры был недешевый, гораздо дороже, чем район Мавлютовского рынка. Даже если не думать о себе, то это все равно смешно, что этот объект пытаются построить, наплевав на все нормативы и ограничения, а преподносится так, будто это жильцы против. Зачем тогда законы и нормативы в РФ?"

"Если проект не будет соответствовать нормам, его не допустят"

Мэрия города Казань прокомментировала ситуацию с земельным участком между домами №92 и 94. По их словам,  эта территория действительно находится в частной собственности. Судя по публичной кадастровой карте, он может использоваться под объекты общественного питания общей площадью не более 300 квадратных метров, однако рынок в их число не входит. В Мэрии также уточнили: согласно СанПину, рынки должны иметь санитарно-защитную зону пятьдесят метров, поэтому торговые ряды владелец здесь открыть не сможет, в отличие от магазина или кафе, например. 

Об опасениях жителей "Соловьиной рощи" Мэрия осведомлена. Они заверяют:

"Размещение объектов капитального и некапитального строительства вблизи трансформаторной подстанции и газорегуляторного пункта будет необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями - филиалом ОАО "Сетевая компания" Казанскими электрическими сетями, ЭПУ "Казаньгоргаз".

Следовательно, если проект не будет соответствовать всем нормам, его не допустят к реализации.

"Соответствие проекта объекта местным нормативам градостроительного проектирования изучается на стадии рассмотрения эскизного предложения, - объясняют они. -  Эскизное предложение на строительство какого-либо объекта, в том числе магазина, в Управление архитектуры и градостроительства города Казани пока не поступало".

Несмотря на это, жители уже собирают подписи. Они хотят написать коллективное заявление в прокуратуру и Исполком города Казани, ведь собственник земли уже приварил забор, нарушая все нормы безопасности, а на объявление о продаже торговых рядов продолжают откликаются будущие торговцы.

"Это же беспредел!  - заявляют они. - Дожидаться, пока в одну ночь здесь появится рынок, мы не собираемся!"

Вероятно, такая ситуация в Казани не единична. Однако, если жители этих домов решили сплотиться, чтобы защитить покой и безопасность своих семей, то где-то в другом районе города подобная история вполне может закончиться беспрепятственным строительством рынка. Редакция ProKazan решила узнать, как активно жители участвуют в жизни своих домов. Результат - почти ровно 50% на 50%.

 

 
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комментарии

Горожанин
0
09 июля 2020
14:42
Хватит уж этих парковок заставили все не пройти не проехать. Купил тачку в кредит, не поленись взять и гараж, и найти место его поставить правильно, в то место где разрешено, а не там где хочется.
Горожанин
0
09 июля 2020
14:47
Все правильно пускай строят. Бизнесу надо расширяться.
Горожанин
0
09 июля 2020
14:56
Если долго мучаться что нибудь получится

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07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
07:00, 18.06.2020
Судится с президентом: россиянин подал иск против указа Путина о голосовании 1 июля
19:41, 17.06.2020
«Сгорела» за семь дней: в Москве от новой болезни, вызванной коронавирусом, умер первый ребенок
15:22, 17.06.2020
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, 17.06.2020
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией