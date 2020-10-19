Еще три человека с коронавирусом умерли в Татарстане. Среди них молодой мужчина

По информации оперштаба Татарстана на 19 октября в регионе зарегистрировали три летальных случая от коронавируса.

Так, 63-летнего мужчину привезли в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Состояние ухудшилось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одной жертвой коронавируса стала 68-летняя женщина. Ее привезли в больницу с пневмонией, при этом имелись хронические заболевания.

Самым молодым из умерших пациентов стал 40-летний мужчина, которому поставили диагноз «внебольничная пневмония». Состояние ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали рекордное количество заболевших коронавирусом.