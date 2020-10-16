Синоптики предупредили казанцев об ухудшении погоды

В предстоящие выходные жителей Татарстана и Казани ждет резкое похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

«Ожидается дождь, в отдельных районах с мокрым снегом и существенное понижение температуры», - говорится в сообщении. Так отмечается, что в выходные будет колебание атмосферного давления.

Также по информации Гидрометцентра ночью и утром 17 октября в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер – до 16 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 17 октября в Татарстане днем будет +12…+15 градусов, ночью +3…+4 градуса, дождь.

В воскресенье, 18 октября, днем +5…+6 градусов, ночью 0…+2 градуса.