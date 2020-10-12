Власти решили продлить льготный режим парковок в Казани еще на месяц

В Казани парковки будут работать по льготному режиму еще месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Мера была принята до 18 октября. Она позволила пострадавшему бизнесу быстрее адаптироваться к условиям и максимально сохранить поток клиентов. Шесть месяцев прошли быстро, экономика восстанавливается медленнее. И продление льготного режима работы парковок еще на месяц призвано поддержать наш малый бизнес», - отметил первый замглавы города Денис Калинкин.

Так, за парковочное место нужно будет платить в будни с 06:00 до 18:00, а по субботам и воскресеньям плата не взимается.

Напомним, городские парковки перешли на новый режим работы с 12 мая.