8 октября в школы Татарстана не пустили 113 детей с симптомами ОРВИ

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что за 8 октября в школы республики не пустили 113 детей.

«На данный момент 24 очага уже закрыто, активных очагов под наблюдением 24. Фильтры в школах продолжаются, за сутки в школы не пустили 113 детей», - отметила Любовь Геннадьевна.

Также спикер сообщила, что за сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом.

К слову, в России 9 октября зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом - 12 126. Предыдущий рекорд был 11 мая - 11656 зараженных человек.

Напомним, пресс-секретарь президента Татарстана сообщила, что пропуска, которые были на период режима самоизоляции, вводить не собираются.