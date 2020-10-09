«5 эчпочмаков из 5»: загадочный иллюстратор из Казани изобразил Киану Ривза в образе Габдуллы Тукая

Редакция Prokazan наткнулась на весьма занимательную страницу в «Инстаграм» - казанский художник под псевдонимом Klod Mande с помощью фотошопа создает настоящие шедевры. Вчера на странице появилась фотография, которую оценили все татарстанцы.
«Пост для татар. Если бы Киану Ривз сыграл Габдуллу Тукая»,- подписал автор фото.
Татарстанцы тут же налетели с восхищенными комментариями.
«5 эчпочмаков из 5!»
«Неистово рукоплещу!»
«Без булдырабыз, так сказать»
«Бик матур»
«Идеально!!!».
Напомним, казанский художник, который рисовал голыми девушками, проводит перфоманс на Баумана.
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