«5 эчпочмаков из 5»: загадочный иллюстратор из Казани изобразил Киану Ривза в образе Габдуллы Тукая

Редакция Prokazan наткнулась на весьма занимательную страницу в «Инстаграм» - казанский художник под псевдонимом Klod Mande с помощью фотошопа создает настоящие шедевры. Вчера на странице появилась фотография, которую оценили все татарстанцы.

«Пост для татар. Если бы Киану Ривз сыграл Габдуллу Тукая»,- подписал автор фото.

Татарстанцы тут же налетели с восхищенными комментариями.

«5 эчпочмаков из 5!»

«Неистово рукоплещу!»

«Без булдырабыз, так сказать»

«Бик матур»

«Идеально!!!».

Напомним, казанский художник, который рисовал голыми девушками, проводит перфоманс на Баумана.