В России предложили увеличить штрафы водителям за повторное нарушение ПДД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации заявил, что нужно увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД.

«Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности и которые могут нанести вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать», - цитирует его слова РИА Новости.

Также Колокольцев отметил, что есть много случаев, когда водитель нарушает правила и никакие штрафы его не останавливают. С такими водителями он предложил действовать серьезно – лишать водительского удостоверения.

Напомним, в Казани автобусы будут снимать нарушителей ПДД. Жалобы водители отправят в ГИБДД, а видео обещают распространять в сети.