Жителям Казани рассказали, как правильно выбрать шаровые краны

Шаровые краны, которые используются для подачи воды, сегодня можно найти буквально в каждом доме. Так мало того, разные виды шаровых кранов применяются практически во всех отраслях промышленности - их можно использовать в качестве запорной и регулирующей арматуры. О том, какие шаровые краны выбрать в зависимости от области применения и нужного функционала - в нашем подробном обзоре.

Но для начала, немного истории и теории. Шаровой кран изобрели около века назад. Сначала они мало пользовались популярностью, так как частенько не могли перекрыть воду полностью. Из-за неплотного прилегания элементов образовывались протечки. Правда, к XX веку проблему удалось решить - изобрели синтетические уплотнители, которые не позволяют вытекать жидкости.

Сама по себе конструкция очень простая - внутри трубы скрыт запирающий элемент в форме шарика со сквозным отверстием. Он соединяется с рукояткой и поворачивается вместе с ней.

Сейчас шаровые краны используют для регуляции потока воды и его перекрытия - в смесителях, посудомоечных, стиральных машинках и других видах сантехники. Полюбили их, прежде всего, за простой принцип работы и минимум требований к обслуживанию.

Для разных функций существуют разные конструкции шаровых кранов. К примеру, неполнопроходные - их используют, если снижение напора не имеет принципиального значения - например, при установке обычной сантехники или бытовой техники. Они сделаны из достаточно экономичного металла, что делает их стоимость довольно низкой. С помощью такого крана можно очень быстро перекрыть рабочую среду.

А есть и полнопроходные. Здесь диаметр отверстия равен диаметру трубопровода. Главное отличие - здесь потери напора сведены к минимуму, что делает их стоимость довольно высокой. Правда, в бытовых условиях их используют редко - такие краны нужны, как правило, на объектах, где установлено диагностическое или очистительное оборудование.

Материалы, из которых можно изготовить шаровые краны - самые разнообразные. И, безусловно, отличия имеются. К примеру, как для воды, так и для газа, хорошо подойдут латунные. Низкая стоимость, устойчивость к повреждениям. Используются, как правило, в бытовой сантехнике.

Полная противоположность - стальные краны. Обычно их используются в промышленном производстве. В быту применяются редко, так как стоят довольно дорого. Создают такие краны из углеродистой стали. Правда, у таких, достаточно надежных кранов есть и недостатки: при температуре ниже -40 они начинают работать крайне нестабильно.

Правда, все чаще ставят полипропеленовые краны - они дешевые, не подвергаются коррозии. Как правило, их устанавливают аналогично на пластиковые трубы. Правда, при работе с холодной водой они становятся совсем уж недолговечными.