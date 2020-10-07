Вузы, исполнительная власть и служба занятости – о доступности высшего образования для инвалидов

6 октября в Марийском государственном университете прошла стратегическая сессия по взаимодействию учебных заведений высшего образования с органами исполнительной власти и службой занятости в направлении повышения доступности высшего образования и трудоустройства для инвалидов.
Участниками стратегической сессии стали руководители, сотрудники и преподаватели вузов, представители органов исполнительной власти, общественных организаций инвалидов, студенты с ограниченными возможностями здоровья, их родители и представители.
Светлана Башмакова, руководитель РУМЦ ВятГУ:
В ходе стратегической сессии были обозначены недостатки в законодательстве РФ, которые затрудняют трудоустройство инвалидов. Участники предложили внести изменения в законодательство. Сейчас мы собираем и структурируем все предложения, которые потом будут представлены Министерству науки и высшего образования РФ.
Также сегодня в МарГУ прошло мероприятие по информационно-методическому сопровождению сотрудников вуза, обучающихся с инвалидностью и их родителей. Участники обсудили проект методических рекомендаций по организации образовательной деятельности для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
В проекте были представлены рекомендации для руководства и преподавателей вузов по обеспечению безопасного и эффективного образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью с применением технологий дистанционного образования.
Наталья Булдакова, Руководитель отдела методических разработок и повышения квалификации РУМЦ ВятГУ:
Рекомендации были поддержаны участниками - как сотрудниками вузов, так и студентами с ограниченными возможностями здоровья и их родителями.
Кроме того для сотрудников и преподавателей вузов прошло мероприятие по повышению доступности высшего образования.
Представители РУМЦ ВятГУ рассказали об особенностях организации учебного процесса с учётом особенностей обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.
Наталья Шешукова, руководитель отдела консалтинга РУМЦ ВятГУ:
Количество поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. Родители и сами особенные студенты говорят о том, что технологии дистанционного образования в большинстве случаев для них удобнее. Поэтому, мы особое внимание уделили использованию специальных технических средств в образовательном процессе и необходимым компетенциям сотрудников и преподавателей вузов для работы с инвалидами.
РУМЦ ВятГУ работает с вузами Марий Эл, Татарстана, Башкортостана, Удмуртской, Чувашской республик и Оренбургской области.
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