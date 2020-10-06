Депутат Госдумы: «Пенсионный фонд эффективен как полигон для коррупционных схем"

Сергей Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия» выступает за закрытие пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба партии. Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту дачи взяток руководителями ПФР.

«Это не первый и, уверен, не последний, громкий криминальный эпизод, связанный с ПФР. Фонд эффективен лишь как полигон для коррупционных схем. Во всем остальном это ненужный посредник между бюджетом и пенсионерами», - прокомментировал Миронов.

Также он отметил, что расходы на обеспечение фонда в 2020 году составили 122,5 млрд рублей, эта цифра превышает дефицит бюджета фонда – 118,4 млрд рублей.

«Система сейчас работает не на нужды общества, а сама на себя, всеми способами доказывая свою нужность. Отсюда эта невероятно запутанная схема расчета пенсий, которая обернулась настоящим кошмаром для пожилых людей»,- заключил Миронов.