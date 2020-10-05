Спуститься за SIM-картой: МегаФон увеличил количество точек продаж в Татарстане

МегаФон расширил несетевую розницу в Татарстане в 10 раз. За полгода к официальным салонам присоединилось более 500 пунктов продаж SIM-карт у дома с саморегистрацией.

География проекта охватила 20 районов и 8 городов республики. SIM-карты с саморегистрацией можно приобрести в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге, Лениногорске, Мамадыше и других населенных пунктах Татарстана. Благодаря новому сервису услуги оператора стали доступны в небольших поселках и селах, таких как Куюки, Большие Кабаны, Васильево, где нет фирменных салонов связи.

В ближайшем продуктовом магазине, отделе с прессой, фотосалоне, ломбарде и даже в кафе можно воспользоваться сервисом самостоятельного подключения и выбора выгодного тарифа от МегаФона. Например, в магазинах розничной сети «Победа», в ломбардах «Алтын Яр», которые представлены в разных населенных пунктах Татарстана, теперь можно стать обладателем зеленой SIM-карты.

«Время — ценный ресурс, и ежемесячно мы открываем более 100 новых пунктов продаж, чтобы помочь его сэкономить. Теперь наши абоненты могут объединить поход за продуктами с приобретением SIM-карты. А саморегистрация значительно упрощает процесс оформления, освобождает от очередей и необходимости заполнения договора», – отмечает директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Пользователь может самостоятельно активировать SIM‑карту в любое удобное время при помощи приложения МегаФона. Процедура регистрации занимает не более 10 минут и позволяет выбрать любой из актуальных тарифов.