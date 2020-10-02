Двоих иностранцев задержали в Казани за покушение на сбыт наркотиков

Полицейские Казани задержали иностранцев 20 и 25 лет. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«30 сентября при патрулировании центральных улиц столицы Татарстана полицейские заметили двух подозрительных иностранцев. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли сверток, обмотанный изолентой и упакованный в пакет. Экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотиками. Также было установлено, что молодые люди оборудовали 8 тайников с запрещенными веществами», - говорится в сообщении.

Иностранцев привлекли к административной ответственности по статье «потребление наркотических средств». Им назначили штраф в размере 4 тысяч рублей каждому.

Также было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков». Расследование уголовного дела продолжается.