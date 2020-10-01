Маленьким гепардам в зоопарке Казани дали имена

Жители Казани выбрали имена для маленьких гепардов, которых не так давно привезли из французского зоопарка. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

«Теперь малышей зовут Нур, Канго, Дус и Каси. Они родились 29 ноября 2018 года. Имена выбрали жители Казани в ходе онлайн-голосования», - говорится в сообщении.

На данный момент в зоопарке «Река Замбези» живут бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну, лемуры. А еще недавно поселились венценосные журавли, кафрские вороны и африканские марабу.

Напомним, в казанском зоопарке в начале августа скончалась тигрица-любимица Ромашка. Она прожила почти 19 лет и за это время родила 25 тигрят!