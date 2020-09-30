Туристический маршрут «Два Вокзала» запустят в Казани с 1 октября

В Казани с 1 октября запустят новый туристический маршрут «Два вокзала». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Маршрут начнется с экскурсии на вокзале Казань-1. Участникам расскажут об истории старинного здания и о принципах работы, также желающие смогут посетить радиоузел. После этого на пригородном поезде туристы поедут в международный аэропорт Казань. На месте будет предусмотрено несколько видов экскурсий. Также участники смогут сфотографироваться в кабине пилота», - говорится в сообщении.

Маршрут предназначен для посещения организованных групп, записаться можно по телефону +7(937)625-04-98.