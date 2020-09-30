2 октября в Казани перехватят цифровое ТВ вещание и запустят систему оповещения

2 октября пройдут Всероссийские учения МЧС. В связи с этим в Казани с 09:00 до 09:30 перехватят трансляции ТВ программ, жители на экранах увидят сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан! Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан!».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, в общественном транспорте (трамваях и троллейбусах) с 09:00 до 09:30 проверят систему информирования населения.

С 09:30 до 10:30 в районах и городах Татарстана запустят сирены с текстом «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

А с 10:00 до 10:30 на территории Татарстана проверят электросирены.

Жителей просят соблюдать спокойствие и внимательно слушать сообщения, ведь понимание степени угрозы и адекватные действия при ЧС помогут спасти жизнь.