Специалист Казанского медуниверситета перечислил неочевидные признаки инсульта

Рустем Гайфутдинов., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медуниверситета рассказал о неочевидных признаках инсульта.
Обратить внимание следует на:
- высокое давление, выше 220 мм ртутного столба, гипертонический криз,
- покалывание в области щеки, языка, кисти,
- локальное нарушение двигательного аппарата,
- выпадение полей зрения,
- распирающая головная боль с рвотой.
При этом не следует забывать об известных признаках инсульта – это асимметрия лица, нарушение речи и равновесия.
По словам специалиста, в случае если симптомы сохранились в течение 15-30 минут, а потом исчезли, нужно пройти обследование. В беседе с порталом ura.news специалист напомнил, что первую помощь при инсульте важно оказать в первые 90 минут.
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