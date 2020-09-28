Специалист Казанского медуниверситета перечислил неочевидные признаки инсульта

Рустем Гайфутдинов., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медуниверситета рассказал о неочевидных признаках инсульта.

Обратить внимание следует на:

- высокое давление, выше 220 мм ртутного столба, гипертонический криз,

- покалывание в области щеки, языка, кисти,

- локальное нарушение двигательного аппарата,

- выпадение полей зрения,

- распирающая головная боль с рвотой.

При этом не следует забывать об известных признаках инсульта – это асимметрия лица, нарушение речи и равновесия.

По словам специалиста, в случае если симптомы сохранились в течение 15-30 минут, а потом исчезли, нужно пройти обследование. В беседе с порталом ura.news специалист напомнил, что первую помощь при инсульте важно оказать в первые 90 минут.