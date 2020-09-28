Создан штаб пожаротушения: появились подробности возгорания в Ново-Савиновском районе Казани

Стали известны некоторые подробности пожара в Ново-Савиновском районе Казани. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, территория, где произошло возгорание, принадлежит частному предпринимателю. По словам собственника, на складе хранились поролон и полиэтилен.

«Создан штаб пожаротушения. Работа пожарных направлена на защиту соседних строений. Площадь пожара составила 400 кв.метров. На данный момент угрозы распространения огня нет», - сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что на место происшествия выехал зампрокурора района Казани. Организована проверка. Подробности инцидента выясняются.

Ликвидировать возгорание удалось в 12:28.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 11:40.