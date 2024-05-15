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· 16+ · Диана Алмакаева

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

Когда мечта о собственном загородном доме рушится в прямом смысле слова, куда идти и что делать? Две реальные истории жителей Казани показывают, через что приходится пройти, если ты доверился не той компании. Но есть способ обезопасить себя.

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Мечта о красивом уютном доме может превратиться в настоящий кошмар, если не знать, как выбрать застройщика и как проверять этапы стройки.

Руководитель отдела загородной недвижимости АН “Альтера” Дмитрий Шигапов рассказал, как не “вляпаться” в историю на миллионы, где фундамент вашего дома треснул, застройщик ликвидирован, а сам дом собираются сносить, потому что он не вписывается в генплан Казани.

Вы геологию провели на участке?

Хороший вопрос, который стоит задать застройщику. А еще лучше – попросите документы с отчетами. Для застройщика понятие “геология” намного шире, чем для клиента. Оно включает геологическо-инженерное изыскание – полноценное исследование грунта с буровой установкой. Проверить на геологию – это не только выйти с нивелиром на участок на полчаса, чтобы проверить высоту точек, а очень важный и трудоемкий процесс. И запросить документы по геологии у застройщика, хотя бы для того, чтобы проверить вообще проводились ли такие работы, будет лучшим решением.

Сначала эскиз, потом – стройка

Стройка начинается с эскиза дома, на основе которого составляется инженерно-конструкторский проект дома. Это первое, на что опирается строитель. А для клиента – это документ, который поможет проверить дом на соответствие техническим требованиям. С ним клиент сможет официально потребовать у застройщика устранения недостатков. Поэтому вместе с отчетом по геодезии запрашиваем конструкторский проект.

Берем лопату для фундамента, стремянку – для крыши

Дом на земле – дорогое удовольствие. Не важно, смогли договориться о стоимости ниже рыночной или заплатили больше – вы вложили в стройку не один миллион рублей. Берите в руки лопату и копайте яму возле фундамента глубиной 2-3 штыка, чтобы проверить, как организован ростверк. Если с фундаментом и кладкой все в порядке, не поленитесь залезть на крышу. Проверяйте все от и до, чтобы после не получить сюрпризов. Запрашивайте фото этапов строительства. Добросовестный застройщик всегда делает такие отчеты для себя, без проблем поделится и с вами.

Погода в доме зависит от материала

Дом – это практически живой организм, который «дышит» и положительно влияет на ваше здоровье, если выполнен из правильных материалов. Замечали, когда дома дышать нечем или дети болеют чаще, чем их сверстники в садике или школе? Иногда главный виновник – материал, из которого построен ваш дом. Для нашего региона идеальным решением будет сруб или керамический кирпич. Такие материалы благоприятно влияют на здоровье домочадцев и самые дорогие по цене. Что делать? Искать альтернативу – клееный брус, кирпичные стеновые решения с утеплителем, каркасные конструкции. Вариантов много, но добавляются нюансы. В клееный брус добавляется, собственно, клей. Стеновые решения с утеплителем еще сложнее: нужно подобрать для этого подходящий утеплитель, да и сам материал в целом. Если же используется теплая керамика , то нужна бригада специалистов, которая действительно понимает как с ней работать. Каркасные дома почему-то считаются простой конструкцией, что очень опасное заблуждение, возвести их в соответствии с технологией сможет далеко не каждый. И если вы не разбираетесь в тонкостях строительства, то лучше нанять в помощь профессионалов, чтобы не дышать сухим воздухом или не жить с постоянно открытой форточкой, а то и что-то похуже. Трещины в фундаменте к примеру.

Не взваливайте все на себя

Как бы это не звучало, но чтобы проконтролировать строительство дома от начала до конца, нужно быть многогранным экспертом во всем. Или иметь команду узкопрофильных специалистов, которые и фундамент с кладкой проверят, и целевое использование участка, на котором собрались строить. Ведь это тоже важный момент – знать, что можно строить на участке, который принадлежит СНТ, а какие права есть у владельца участка, предназначенное непосредственно под ИЖС.

Строительная гордость застройщика

Добросовестность застройщика состоит в том, чтобы не использовать некачественные материалы и не нанимать сомнительных подрядчиков, хоть так выходит дешевле. Мы называем это строительной гордостью – установить себе высокую планку и принципиально не строить плохие дома из некачественных материалов. Наши партнеры именно из таких застройщиков, которых мы предлагаем клиентам.

АН “Альтера” – это ваш агент спокойствия. К нам обращаются клиенты, чтобы заказать уютный дом и ни о чем больше не переживать. С нами вам не нужно будет искать недостатки в 100-страничном инженерно-конструкторском проекте, стоять рядом с застройщиком при заливке фундамента, носиться с документами по государственным организациям, проверяя земельный участок на целевое назначение. И все разборки, взаимодействия с застройщиком на этапе выбора – от предъявления замечаний до требования устранить недостатки – мы берем на себя

Цель нашей работы – чтобы вы наслаждались процессом и получили только положительные эмоции от строительства своего уютного гнездышка.

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