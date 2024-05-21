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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани ряд троллейбусов изменили маршрут из-за повреждения сети

В связи с поломкой контактной сети на участке улицы Островского, 67 в городе Казани временно изменен маршрут троллейбусов, как сообщает пресс-служба Метроэлектротранса.

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В связи с поломкой контактной сети на участке улицы Островского, 67 в городе Казани временно изменен маршрут троллейбусов, как сообщает пресс-служба Метроэлектротранса.

Теперь троллейбусы № 6, 8, 12, движущиеся в сторону центра города, следуют через танковое кольцо.

На месте происшествия работают экстренные службы предприятия. Жителей Казани просят заранее планировать свои маршруты.

Ранее было объявлено, что из-за строительства тепловода в городе изменен маршрут автобуса № 74. Однако график движения остался прежним.

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