В Казани ряд троллейбусов изменили маршрут из-за повреждения сети
wp-content
В связи с поломкой контактной сети на участке улицы Островского, 67 в городе Казани временно изменен маршрут троллейбусов, как сообщает пресс-служба Метроэлектротранса.
Теперь троллейбусы № 6, 8, 12, движущиеся в сторону центра города, следуют через танковое кольцо.
На месте происшествия работают экстренные службы предприятия. Жителей Казани просят заранее планировать свои маршруты.
Ранее было объявлено, что из-за строительства тепловода в городе изменен маршрут автобуса № 74. Однако график движения остался прежним.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань