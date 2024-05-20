Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

ВкусВилл - это не только бренд полезных продуктов, сервис бесплатной доставки, множество проектов (от доставки из ресторанов до кейтеринга), качество, работа с партнёрами. ВкусВилл - это ещё и непрерывное общение с покупателями. В этом году бренд устраивает тур по восьми городам России, представляя в каждом из них станцию, на которой гости смогут поближе познакомиться со ВкусВиллом.

В прошлом году ВкусВилл уже проводил похожий тур. В рамках рекламной кампании “Время года манго” команда бренда устраивала тур по городам для самого легендарного фрукта осени. Египетское манго проехало по десяти городам России и познакомило их жителей со своими особенностями.

В этот раз ВкусВилл поедет не только по маршруту восьми городов, но и по маршруту своей истории и своих ценностей. Бренд сделает яркие площадки, которые станут единой “дорогой”, единой “маршрутной” линией и соединит покупателей и бренд.

Лейтмотивом тура стала короткая “Нам по пути”. “Мы показываем нашим покупателям, что у нас с ними одни ценности и одни цели. Нам всегда по пути, потому что мы знаем куда и зачем движемся: стремимся к здоровью, энергичному образу жизни и изобилию выбора: от количества товаров на полок, до вариантов интересного времяпровождения на фестивалях”, - Диана Нажметдинова, Специалист по организации мероприятий ВкусВилл.

Тур пройдет в Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону и Туле.

В каждом городе в определенной локации будут установлены интерактивные станции, похожие на дорожную линию. На станции гости смогут поучаствовать в интерактиве “Вкусные, уникальные, натуральные” и познакомиться с AR-технологиями, сделать уникальные снимки в фотозоне из дорожных зеркал, покрутить велошредер или сдать фракции в экообменник, посидеть за большим столом и послушать аудио-сериал про ВкусВилл, дети смогут прокатиться на горке.

Зарегистрировав карту лояльности ВкусВилл на специальной стойке и пройдя все зоны с активностями, гость сможет принять участие в двух розыгрышах - большой порции мороженого и секретной поездки на один фестиваль.

Расписание Тура:

Казань, Урам-парк, с 22 мая по 27 мая

Пермь, набережная (шахматная зона), с 30 мая по 4 июня

Екатеринбург, парк Маяковского, с 7 июня по 12 июня

Челябинск, парк Гагарина, с 14 июня по 19 июня

Волгоград, Центральный парк, с 22 июня по 27 июня

Астрахань, набережная, с 29 июня по 4 июля

Ростов-на-Дону, парк Горького, с 9 июля по 14 июля

Тула, Тульский парк, с 18 июля по 23 июля.

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Справка

ВкусВилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избёнка».

В апреле 2024 года работают 1900+ магазинов и 150+ дарксторов в 152 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru.

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