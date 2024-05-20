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Депутаты из РТ попросил демобилизовать многодетных отцов

Депутат госсовета РТ Эдуард Шарафиев обратился к первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку.

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Депутат госсовета РТ Эдуард Шарафиев обратился к первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку. Он выразил свою обеспокоенность вопросом демобилизации военнослужащих, у которых дома трое или более детей. Эту информацию шарафиев опубликовал в своем телеграм-канале. Адресуясь к руководителю рабочей группы по вопросам СВО, Шарафиев напомнил о необходимости разработки инструментов для удовлетворения потребностей общества.

Депутат из Татарстана отметил, что 2024 год объявлен годом семьи. За время спецоперации появились военнослужащие, у которых родился третий ребенок. Однако действующие правила не включают наличие трех и более несовершеннолетних детей в список оснований для демобилизации.

Из-за этого многие россияне не могут быть отправлены домой по закону. Шарафиев призывает к рассмотрению этой инициативы и предложению к Президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что сам Шарафиев находится в зоне действия спецоперации.

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