В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Сегодня утром, 21 мая, в Казани произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля марки Nissan столкнулся с мотоциклом Yamaha, управляемым водителем 1997 года рождения. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте.

Удар был настолько сильный, что переднее колесо мотоцикла было оторвано. Оно отлетело на тротуар и попало на девушку 1998 года, которая шла мимо. Её госпитализировали в больницу. Вадителя также отбросило в сторону из-за сильного удара с авто.

Сотрудниками госавтоинспекции управления МВД России по г. Казани были собраны все необходимые материалы для передачи в ГСУ МВД по РТ, где будет принято процессуальное решение по данному случаю.