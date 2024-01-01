Компания ZEUS-STROY оказывает полный спектр услуг как по строительству дома, так и по ремонту «под ключ», вам останется только купить мебель и тапочки.

Благодаря отличной команде, все строительные процессы отточены на высоком уровне качества и сервиса.



Работая с ZEUS-STROY вы получаете:

— Фиксированную стоимость строительства/ремонта

— Личного менеджера проекта, который будет курировать ваш объект

— Скидки до 30% на материалы

— Отчетность о ходе работ с фото и видеофиксацией

— 2 года гарантии на ремонтные работы и 5 лет на строительные работы.



Компания ZEUS-STROY приглашает Вас на экскурсию по действующим объектам, а также произведёт замер вашей квартиры или дома бесплатно!



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