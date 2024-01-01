DAREX HOUSE — строит надёжные загородные дома из кирпича в ипотеку.
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Прямо сейчас DAREX HOUSE строит более 45 домов, клиенты выбирают их, потому что:
• Фиксация стоимости строительства в договоре
• Одобрение ипотеки в 98% случаев и помощь с документами
• Своя IT-платформа для клиента, с отчетами, видеонаблюдением и графиком работ
• Помощь в подборе участка и его оформлении
• Проектировка дома с нуля, учитывая пожелания клиентов
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