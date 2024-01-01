построй дом
Комплексное решение для коттеджных поселков и индивидуальных участков
Строительство домов
Компания ZEUS-STROY оказывает полный спектр услуг как по строительству дома, так и по ремонту «под ключ», вам останется только купить мебель и тапочки.
Благодаря отличной команде, все строительные процессы отточены на высоком уровне качества и сервиса.

Работая с ZEUS-STROY вы получаете:
— Фиксированную стоимость строительства/ремонта
— Личного менеджера проекта, который будет курировать ваш объект
— Скидки до 30% на материалы
— Отчетность о ходе работ с фото и видеофиксацией
— 2 года гарантии на ремонтные работы и 5 лет на строительные работы.

Компания ZEUS-STROY приглашает Вас на экскурсию по действующим объектам, а также произведёт замер вашей квартиры или дома бесплатно!

•АКЦИЯ МЕСЯЦА: при заказе ремонта тёплая стена в подарок•
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@zeus_stroy
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@darex_house
DAREX HOUSE — строит надёжные загородные дома из кирпича в ипотеку.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПАНИЯ / АККРЕДИТАЦИЯ В БАНКАХ

Прямо сейчас DAREX HOUSE строит более 45 домов, клиенты выбирают их, потому что:
• Фиксация стоимости строительства в договоре
• Одобрение ипотеки в 98% случаев и помощь с документами
• Своя IT-платформа для клиента, с отчетами, видеонаблюдением и графиком работ
• Помощь в подборе участка и его оформлении
• Проектировка дома с нуля, учитывая пожелания клиентов

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редакция prokazan желает вам семейного благополучия!