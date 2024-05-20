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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани останавливали троллейбусы и трамваи из-за безбилетников

В Казани сотрудники контрольно-ревизионного отдела "Метроэлектротранса" в течение восьми месяцев провели более 20 тысяч проверок, в результате которых было выявлено 5,75 тысячи безбилетных пассажиров.

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В Казани сотрудники контрольно-ревизионного отдела "Метроэлектротранса" в течение восьми месяцев провели более 20 тысяч проверок, в результате которых было выявлено 5,75 тысячи безбилетных пассажиров. Благодаря внедрению бескондукторной системы оплаты проезда, контролерам приходилось 11 раз останавливать движение троллейбусов и трамваев из-за пассажиров, отказавшихся оплачивать проезд.

У каждого сотрудника КРО установлен нагрудный видеорегистратор для фиксации происходящего во время проверки. В случае отказа пассажиров оплатить проезд, их могут высадить на ближайшей остановке или вызвать сотрудников правоохранительных органов. К концу лета 2024 года планируется установить устройства для бескондукторной оплаты проезда на еще 126 троллейбусах и трамваях.

Штраф за проезд без билета обойдётся в 2 500 рублей, а за повтроное нараушение и восе придётся отдать 5 000 рублей.

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