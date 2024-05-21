СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»

В Казани группа подростков жестоко избили ребёнка. ЧП случилось на территории «Салават Купере». Несовершеннолетние напали на ученика 5 класса, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Свидетели утверждают, что эти же подростки ранее были замечены в совершении краж. Подробно о ЧП описали в телеграм-канале Злой Казанец | Жалобы Казань.

Следственный комитет РФ по РТ начал проверку случившегося. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому лично контролировать ход расследования и доложить о принимаемых в отношении виновных подростков профилактических мерах.

Полиция уже нашла всех, кто жестоко избевал ребёнка и снимал это на камеру.