«Вода воняет канализацией»: казанцы заметили, как дома на набережной сливают в Казанку нечистоты

Казанцы пожаловались на нечистоты, которые сливаются из трубы на Кремлевской набережной со стороны улицы Подлужной прямо в руку Казанку. Видео, фиксирующее данный факт, они опубликовали в социальных сетях.

"Вот такую вкусняшку сливают. Как думаете, рыба будет жить после этого? Вот так вот, экология", - сообщает автор видеоролика.

В комментариях под постом жители уже начали обсуждать данное нарушение.

"Экология давно убита", - реагируют казанцы.

"Писала в администрацию и во все инстанции обращение что вода воняет канализацией и все лето рыба дохлая плавала по берегам, ответили что все в норме, типа никаких загрязнений нет. Похоже кто-то деньги на очистные сооружения не хочет тратить и все руководящие чиновники покрывают их. Получая взамен деньги", - пишет пользовательница соцсетей.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация, как автобус сбил Госавтоинспектора.