В Казани возбудили уголовное по статье «Доведение до самоубийства». Погиб школьник

Тело 15-летнего школьника нашли вчера в Московском районе. Сообщалось, что он оставил записку, в которой обвинил учителя в своей смерти.

Прокуратура Татарстана пояснила, что инцидент произошёл днем 24 сентября. Тело подростка нашли в его квартире на улице Декабристов, куда немедленно выехал прокурор района Валерий Кузьмин. Расследование дела взято на особый контроль.

Известно, что 25 сентября было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Обстоятельства гибели выясняются.