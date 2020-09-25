Минфин: расходы на препараты для лечения редких заболеваний сокращать не будут

В России не планируется сокращать расходы на препараты для лечения редких заболеваний. Об этом сообщили в Минфине.

В ряде СМИ ранее появились публикации с ошибочными, по словам представителей министерства, выводами о сокращении данных расходов. В Минфине пояснили, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» на ближайшие годы заложены в полном объёме. Так, в 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей.

В рамках данной программы оказывается помощь людям, страдающим от редких заболеваний.