Под Казанью водитель «КАМАЗА» насмерть сбил стоящего на дороге человека

Под Казанью накануне произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Подробности происшествия рассказали в МВД Татарстана.

По данным ведомства, 24 сентября в 20.45 на 40 км автодороги Казань – Шемордан "КАМАЗ" сбил мужчину. За рулем грузовика находился 33-летний житель поселка Богатые Сабы. Во время движения он наехал на стоящего на дороге человек.

В результате ДТП пешеход - гражданин 1961 года рождения, житель села Новое Шигалеево, скончался на месте от полученных травм.

Напомним, накануне в Казани пешеход получил тяжелые травмы после наезда легковой машины, он госпитализирован.