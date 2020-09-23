Казанец во время застолья расстрелял свою возлюбленную

В Казани 47-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство. Он во время застолья несколько раз выстрелил в сожительницу.

По данным Следкома РТ, 15 августа 2020 года вместе с женщиной злоумышленник распивал у себя дома спиртные напитки. Пара поссорилась, мужчина схватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в возлюбленную. 42-летнюю пострадавшую госпитализировали с ранениями в области головы, шеи и живота.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.