Владелец фармкомпании, которая производит лекарства от коронавируса, предрек вторую волну COVID-19

Владелец компании «Р-Фарм», которая выпускает и тестирует несколько препаратов от COVID-19 Алексей Репик спрогнозировал начало второй волны заболевания в России.

Как пояснил Репик в разговоре с журналистом издания Forbes, к концу года число заболевших коронавирусом в стране может достичь двух миллионов человек, а пик «второй волны» придется на конец ноября — начало декабря. По его мнению, официальная статистика по числу инфицированных может быть в два раза ниже реальных цифр

Репик уже делал прогнозы по COVID-19, которые сбывались. Так, в конце марта он предрек пропуски с QR-кодами для москвичей, а в апреле в интервью Forbes предсказал первые 100 000 заболевших в течение апреля и снятие карантина в июне.

Ранее в ВОЗ оценили возможность повторного введения ограничений из-за коронавируса в России.