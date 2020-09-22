В Пензенской области полицейские устроили погоню за бензовозом, который ехал в Татарстан. Выяснилось, что водитель перед поездкой употребил наркотические вещества.

Как сообщают в региональном МВД, в 5.40 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по автомобильной дороге М5 «Урал» со стороны города Спасска в направлении города Пензы движется грузовая машина «Скания», водитель которой грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД пытались остановить бензовоз, однако его водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, после чего полицейские организовали преследование.

Как пояснили в ведомстве, водитель проехал перекрёсток на красный свет и выезжал на полосу встречного движения. В итоге правоохранителям удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем. За рулем находился мужчина 1992 года рождения; он объяснил свои действиям страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение: перед выездом из Рязанской области в Татарстан он употребил наркотик. Водителя доставили в наркологическую больницу, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: один – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть – за выезд на полосу встречного движения, один – за проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, один – за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.