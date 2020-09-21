Ученые рассказали, как рак легких можно обнаружить по состоянию пальцев

О раке легких может свидетельствовать состояние пальцев и ногтей. Об этом заявили медики из Великобритании.

Как пишет издание Express, рак легких сложно диагностировать на ранних стадиях, симптомы в виде кашля, болей в груди, хрипа и мокроты появляются слишком поздно. При этом обнаружить его можно, если внимательно следить за состоянием пальцев на руках и ногах. При развитии рака легких могут вырабатываться гормоноподобные химические вещества. Под их влиянием больше крови и жидкости устремляется к конечностям, в особенности к тканям на кончиках пальцев. Это может привести к увеличению или утолщению пальцев.

Также нужно обратить внимание на ногти: симптомом может являться лишком блестящая кожа возле них, а также выпуклость, которой ранее не было, при взгляде сбоку.

При этом, по словам медиков, данные проявления не всегда указывают на рак легких, иногда они свидетельствуют о хронических легочных инфекциях или пороке сердца.