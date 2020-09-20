Материал не найден!

Новости Казани и РТ
10:29, сегодняИльсур Метшин будет мэром Казани еще пять лет. Против него проголосовали только четыре человека
11:10, сегодняТеряется связь между горожанами и властью: в КПРФ призвали разрешить жителям Казани выбирать мэра
11:00, сегодняБанк «Открытие» и УК «Открытие» запустили комплексную программу по сберегательным продуктам
10:35, сегодня«Побочные эффекты» осени – как пережить и победить
10:01, сегодняЭкс-супруга убийцы с топором: «Он угрожал и избивал меня»
09:11, сегодняВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
19:25, 20.09.2020Мужчина устроил дебош в самолете Казань-Турция и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы
18:55, 20.09.2020«Ты довела меня, я начинаю охоту»: челнинский убийца с топором угрожал бывшей супруге, но убил не ее
18:25, 20.09.2020Борьба с фанатами развернулась не на шутку: силовики проводят беседы с фанатами «Спартака»
17:55, 20.09.2020Бывшая жена «убийцы с топором» рассказала, кого хотел убить экс-супруг на самом деле
16:25, 20.09.2020Ограничений все меньше: в Татарстане открывают детские комнаты и развлекательные центры
15:55, 20.09.2020«Бабье лето» в Татарстане наступит уже на следующей неделе, но перед этим погода ухудшится
15:25, 20.09.2020«Нищенское существование»: в Казани проходит митинг против фальсификации на выборах
14:25, 20.09.2020Отец семерых детей из Казани год не платил алименты, а теперь будет платить государству
12:59, 20.09.2020Пожарные справились за десять минут: в Казани сгорел «Ларгус» неизвестного водителя
12:47, 20.09.2020Новым министром образования Татарстана стал Ильсур Хадиуллин
12:19, 20.09.2020Спасатели помогли спуститься с крыши молодому парню в центре Казани
11:15, 20.09.2020Грипп тоже опасен: жителей Казани массово прививают от гриппа возле метро и торговых центров
10:55, 20.09.2020Вирусолог обратил внимание на странности эпидемии коронавируса в России
10:15, 20.09.2020В Казани на дне реки нашли коляску от мотоцикла
08:55, 20.09.2020Татарстанские магазины проверили на наличие коронавируса на товарах
08:52, 20.09.2020«Наши труды не удастся увидеть сиюминутно»: В Казани назвали имена лучших учителей Татарстана
06:25, 20.09.2020Одежда для домашних животных, мох и фермерские продукты: фестиваль самозанятых в Казани
00:30, 20.09.2020Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома
20:52, 19.09.2020«Потеряла сознание от боли». В Татарстане в отношении врачей возбудили дело после жалобы пациента
18:05, 19.09.2020Антитела к коронавирусу передаются детям с грудным молоком
16:56, 19.09.2020Экс-глава Минобрнауки Татарстана Бурганов сменил ушедшего ректора Поволжской академии спорта
15:48, 19.09.2020Мать из Татарстана, прославившаяся избиением сына, поздравила его с днем рождения в Инстаграме
15:28, 19.09.2020В Казани задержали болельщика московского «Спартака», который нетрезвым хулиганил на Баумана
14:49, 19.09.2020В Татарстане ожидается туман и сильный ветер
14:05, 19.09.2020Роспотребнадзор Татарстана ищет коронавирус на продуктах и в воде
13:39, 19.09.2020В Татарстане легковушка влетела в КАМАЗ, водитель погиб
13:04, 19.09.2020В октябре в России могут принять закон об удаленной работе
11:26, 19.09.2020Челнинского убийцу с топором отправили под арест
10:45, 19.09.2020В Казани будут сносить хрущевки? В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах
09:57, 19.09.2020Путевка вместо проверки: в Казани сотрудника МЧС будут судить за взятку
17:31, 18.09.2020Лия Шамсина: «С Элвином Греем мы большие друзья»
16:52, 18.09.2020В Казани бизнесмен пытался украсть из бюджета более 2 млн рублей под видом налогового возмещения
16:30, 18.09.2020В Татарстане с помощью «Дорожного пристава» за неделю собрали более 1 миллиона налогов и долгов
15:10, 18.09.2020Стендапер из Казани принял участие в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
15:00, 18.09.2020Песошин премьер с 9 замами, Сафина - в Совфед: первые часы третьего срока Минниханова
14:30, 18.09.2020«Система демонстрирует импотенцию»: татарстанцы о розыске Эрика Гафарова
14:14, 18.09.2020Видеоаналитика от Билайн Бизнес поможет ритейлерам повысить качество обслуживания покупателей
14:06, 18.09.2020Роспотребнадзор РТ сообщил, сколько детей ежедневно не допускаются в школы из-за симптомов болезни
14:01, 18.09.202062-летний житель Татарстана убил родного брата
13:38, 18.09.2020Школьное питание теперь можно оценить на сайте Госуслуг
13:01, 18.09.2020«Закрывают глаза на проблемы»: челнинцам жалуются, что их банят
12:47, 18.09.2020После изнасилования и убийства двух девочек Госдума РФ предложила создать реестр педофилов
12:07, 18.09.2020Рустам Минниханов вступил в должность Президента Татарстана и отправил правительство в отставку
12:01, 18.09.2020«Че смотришь на меня?» Толпа подростков набросилась на челнинца
11:33, 18.09.2020Шестой день подряд наблюдается прирост заболевших коронавирусом
10:47, 18.09.2020Исследование Татарстана: кто больше всех пострадал от пандемии COVID-19?
10:32, 18.09.2020В Казани перед инаугурацией Минниханова оцепили площадь Свободы. Активисты считают - из-за акции
10:03, 18.09.2020В Татарстане мужчина перевел супруге все долги по алиментам, пока эвакуатор ехал забирать его BMW
10:03, 18.09.2020В Татарстане ищут 74-летнего дедушку. Он отвечает на звонки, но вычислить местоположение не удается
10:01, 18.09.2020«Какой позор»: в Челнах сделали пандус из ржавой железяки
09:56, 18.09.2020Банда цыган напала на челнинцев и превратила авто в кусок железа
09:26, 18.09.2020На пожаре в Татарстане ночью спасли двух женщин
07:00, 18.09.2020Cтало известно, когда в Татарстане появится вакцина от коронавируса
17:28, 17.09.2020Центр «Э» в Казани накануне инаугурации Минниханова разносит активистам листовки с предупреждением
17:00, 17.09.2020Мошенники продолжают обманывать доверчивых челнинцев: без денег остались бухгалтер и врач
16:39, 17.09.2020В Казани прокуратура судится с иполкомом в попытке расселить жильцов аварийного дома
16:02, 17.09.2020В Казани мужчина отвез своих трех дочерей к бабушке, а потом задушил жену в ванной
15:29, 17.09.2020В Казани построят 27 дорожных развязок и больше 100 километров дорог: новый план мэрии
15:28, 17.09.2020Путешествия 2020: заново открываем красоту России
15:01, 17.09.2020Кровавое преступление: челнинец зарезал соседа около магазина
14:09, 17.09.2020Новая смерть от коронавируса в Татарстане: умер пожилой мужчина
14:01, 17.09.2020На садовом участке челнинца живет стая собак, каждая привязана к будке, они голодные, вечно лают
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«Нищенское существование»: в Казани проходит митинг против фальсификации на выборах
Отец семерых детей из Казани год не платил алименты, а теперь будет платить государству
Татарстанцы продолжают заболевать коронавирусом: новая ковидная статистика
Пожарные справились за десять минут: в Казани сгорел «Ларгус» неизвестного водителя
Спасатели помогли спуститься с крыши молодому парню в центре Казани
Грипп тоже опасен: жителей Казани массово прививают от гриппа возле метро и торговых центров
В Казани на дне реки нашли коляску от мотоцикла
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17:31, 19.09.2020Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
10:55, 17.09.2020Казанский офтальмолог сообщил, что как меняется зрение современных детей
11:59, 16.09.2020Сравниваем цены на недвижимость: что могут позволить себе казанцы за 2 100 000 рублей?
16:34, 19.09.2020Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
10:55, 16.09.2020«Боялся остаться без денег, квартиры и с долгом по ипотеке»: история казанца о покупке жилья
13:48, 14.09.2020Кем станет поколение Z: почему казанцам не стоит отбирать мобильный телефон у ребенка
07:01, 17.09.2020Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
09:01, 01.09.2020За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
09:01, 29.08.2020Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020В WhatsApp появится новая полезная функция
07:01, 26.08.2020Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
13:00, 24.08.2020Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.20205 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
08:01, 19.08.2020Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.202035 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа