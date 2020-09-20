Мужчина устроил дебош в самолете Казань-Турция и суд теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы

В Вахитовском районном суде Казани города начали рассматривать дело 35-летнего мужчины, устроившего дебош в самолете. По данным следствия, находясь на борту, злоумышленник нарушал общественный порядок – вызывающе себя вел, выражался нецензурной бранью и использовал насилие в отношении бортпроводника.

В ходе заседания суд принял решение заключить мужчину на время следствия под стражу. Теперь казанскому дебоширу предстоит целый месяц провести в СИЗО. В случае, если мужчину признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы.