Антитела к коронавирусу передаются детям с грудным молоком

Антитела к коронавирусу могут передаваться с грудным молоком от матери к ребенку. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, передача антител - это обычный иммунный процесс.

"Антитела могут передаться ребенку с молоком матери, если у матери их достаточно. Поэтому дети во время грудного вскармливания редко очень болеют, хотя у них собственно иммунной системы еще нет", - сказал Гинцбург в интервью для РИА Новости.

Напомним, ранее ученые сообщили, что переболевший коронавирусом может выделять его частицы несколько месяцев.