Центр «Э» в Казани накануне инаугурации Минниханова разносит активистам листовки с предупреждением

Накануне инаугурации Рустама Минниханова Центр по противодействию экстремизму начал развозить активистам предупреждения. Об этом сообщает активистка Лиана Тимерханова.

"Управление МВД РФ по городу Казани официально предупреждает Вас о недопущении нарушений Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - сообщается на листовке.

Лиана показала образец своего предупреждения

"В связи с возможными выходами активистов на улицу в центре города", - пояснила Лиана причину.



Напомним, что пару дней назад активисты анонсирование проведение акции на Площади Свободы. По их замыслу в течение всего дня участники будут опускать в урны чистые листы бумаги, которые должны символизировать подделку бюллетеней.