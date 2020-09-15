В Казани активисты проведут акцию протеста в день инаугурации Минниханова

Казанские активисты проведут акцию в день инаугурации вновь избранного президента РТ Рустама Минниханова. Об этом корреспонденту ProKazan.ru сообщила Лиана Тимерханова, активистка движения.

Предполагается, что акция пройдет 18 сентября, в течение всего дня участники будут опускать в урны на Площади Свободы чистые листы бумаги, которые должны символизировать подделку бюллетеней.

"Это акция, не требующая согласования, активисты всех движений объединились и решили, что дальше так нельзя. Но митинги не дают проводиться пока, всех запугали и прессинговали накануне. Поэтому после мозгового штурма пришли к новой идее - это в рамках закона и это выражение протеста. За то, что человек идёт и бросает бумажку в урну в любой день и лютые время - невозможно придумать статью никакую", - пояснила нашему корреспонденту Лиана.

Напомним, что на минувших выборах Рустам Минниханов набрал 83,28% голосов избирателей.