В Казани старший лейтенант полиции Раиль Хуснутдинов и сержант Ильшат Султанов помогли женщине, которой стало плохо во время поездки. Об этом сообщает городская автоинспекция.
Известно, что сотрудники находили в наряде, когда к ним обратился водитель автомобиля "Шевроле" с просьбой о помощи. Как оказалось, что женщина направлялась на работу и ей внезапно стало плохо. Автоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть и, применив специальные звуковые и световые сигналы, сопроводили женщину до ближайшего медучреждения. Там ей оказали соответствующую помощь. Установлено, что плохое самочувствие было вызвано резким скачком давления, однако сейчас автоледи ничего не угрожает.
В Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине, которой неожиданно стало плохо за рулем
У нее резко поднялось давление
В Казани старший лейтенант полиции Раиль Хуснутдинов и сержант Ильшат Султанов помогли женщине, которой стало плохо во время поездки. Об этом сообщает городская автоинспекция.
читайте также:В Казани водитель сбил 59-летнего дедушку на велосипеде и скрылся с места происшествия
Пьяного водителя маршрутки задержали в Челнах
«Убежал»: в Казани трамвай без машиниста поехал назад и врезался в другой вагон
Челнинец напал с ножом на сестру, отнял дорогущий смартфон и пособие
В Казани завершено расследование дела о выводе из страны 120 миллионов рублей
В Казани все рестораны и кафе на Кремлевской набережной скоро закроются
Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома
Прокуратура Казани назвала причины обрушения стены исторического здания на Клары Цеткин
В Казани около торгового центра избили и ограбили торговца золотом
В Следкоме Татарстана рассказали подробности о гибели двух человек на пожаре в ЖК «Царево village»
В Казани муж поджег собственную жену, пока та спала
В Казани еще два человека скончались от коронавируса. Всего в республике умерли 70 человек
Главгосэкпертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить
В Татарстане сгорел частный дом, есть погибший и пострадавший
Двое мужчин в баре избили казанца черенком от метлы и украли телефон
В Казани пройдут I Всероссийские уличные игры
«Валит боком»: в Казани трамвай развернуло поперек рельсов
Стало известно о трех пострадавших на пожаре в «Царево village» под Казанью
В Казани из-за сообщения о взрывном устройстве на борту сел самолет
В ЖК «Царево village» под Казанью при пожаре погибли два человека
В Казани активисты проведут акцию протеста в день инаугурации Минниханова
комментарии