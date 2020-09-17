В Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине, которой неожиданно стало плохо за рулем

В Казани старший лейтенант полиции Раиль Хуснутдинов и сержант Ильшат Султанов помогли женщине, которой стало плохо во время поездки. Об этом сообщает городская автоинспекция.



Известно, что сотрудники находили в наряде, когда к ним обратился водитель автомобиля "Шевроле" с просьбой о помощи. Как оказалось, что женщина направлялась на работу и ей внезапно стало плохо. Автоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть и, применив специальные звуковые и световые сигналы, сопроводили женщину до ближайшего медучреждения. Там ей оказали соответствующую помощь. Установлено, что плохое самочувствие было вызвано резким скачком давления, однако сейчас автоледи ничего не угрожает.

