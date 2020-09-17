Наверх

Новости Казани и РТ

08:44, сегодня
В Татарстане умер генеральный директор одного из крупнейших судостроительных заводов России
11:59, сегодня
Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на граждан, не сдавших тест на COVID-19 после авиаперелета
11:31, сегодня
Пьяного водителя маршрутки задержали в Челнах
11:59, 16.09.2020
Сравниваем цены на недвижимость: что могут позволить себе казанцы за 2 100 000 рублей?
11:15, сегодня
Татарстанцы начинают проигрывать борьбу за рабочие места роботам и умным программам
11:01, сегодня
Челнинец напал с ножом на сестру, отнял дорогущий смартфон и пособие
10:35, сегодня
«Убежал»: в Казани трамвай без машиниста поехал назад и врезался в другой вагон
10:55, 16.09.2020
«Боялся остаться без денег, квартиры и с долгом по ипотеке»: история казанца о покупке жилья
10:30, сегодня
В России предложили продавать спиртное в новогодние праздники четыре часа в день
10:09, сегодня
В Татарстане министр образования и науки Рафис Бурганов покинул свой пост
10:01, сегодня
Челнинцы хотят, чтобы вместо татарского драмтеатра построили цирк
09:55, 16.09.2020
«БИМ-радио» ищет 100 000-го участника «Коробки передач»!
09:41, сегодня
В Казани прооперировали 8-месячного малыша с редкой патологией сосудов головного мозга
09:09, сегодня
В Казани завершено расследование дела о выводе из страны 120 миллионов рублей
09:01, сегодня
«Магдеев, ау, ты где?»: здание бассейна «Дулкын» разрушили и бросили
13:48, 14.09.2020
Кем станет поколение Z: почему казанцам не стоит отбирать мобильный телефон у ребенка
09:00, сегодня
ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира
07:53, сегодня
В Казани все рестораны и кафе на Кремлевской набережной скоро закроются
19:23, 16.09.2020
Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома
18:49, 16.09.2020
Прокуратура Казани назвала причины обрушения стены исторического здания на Клары Цеткин
18:30, 16.09.2020
Челнинцы могут проголосовать за реставрацию дворовых катков
18:07, 16.09.2020
В Казани около торгового центра избили и ограбили торговца золотом
17:22, 16.09.2020
Tele2 обнулила трафик в мессенджере Discord для игроков
17:05, 16.09.2020
«Как на прием к Президенту»: очередь в соцзащиту Челнов попала на видео
16:25, 16.09.2020
В Следкоме Татарстана рассказали подробности о гибели двух человек на пожаре в ЖК «Царево village»
16:00, 16.09.2020
В интернет-банке «Открытия» клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
15:38, 16.09.2020
В Казани муж поджег собственную жену, пока та спала
15:10, 16.09.2020
Не хуже, чем в Бельгии: итальянец расчувствовался и снял видео с благодарнстью челнинским врачам
15:08, 16.09.2020
В Казани еще два человека скончались от коронавируса. Всего в республике умерли 70 человек
15:01, 16.09.2020
В Челнах дети попрошайничают, за отказ взрослых посылают
14:19, 16.09.2020
Главгосэкпертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить
14:15, 16.09.2020
Билайн расширяет возможности «семейного домашнего кинотеатра»
14:01, 16.09.2020
Челнинцы по 40 минут стоят на остановках в ожидании транспорта
13:01, 16.09.2020
В Челнах водитель сбил девочку, вышел из машины и наорал на нее
12:15, 16.09.2020
Врачи в Тукаевском районе голодают? Прокуратура проверила местную больницу
12:01, 16.09.2020
И ребенок не нужен: бугульминец задолжал алиментов на 500 тыс. рублей
12:00, 16.09.2020
ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов
11:01, 16.09.2020
Жительница Тукаевского района чуть не убила сожителя, пырнув ножом в живот
10:49, 16.09.2020
В МЧС Татарстана озвучили причину пожара в ЖК «Царево village». Он унес жизни двух человек
10:30, 16.09.2020
В Татарстане сгорел частный дом, есть погибший и пострадавший
10:30, 16.09.2020
В мэрии Челнов прокомментировали слухи о скором «массовом исходе чиновников»
10:04, 16.09.2020
Двое мужчин в баре избили казанца черенком от метлы и украли телефон
10:01, 16.09.2020
«Камиллы» нет, проблемы есть: прокурор Татарстана велел провести проверку
09:48, 16.09.2020
В Казани пройдут I Всероссийские уличные игры
09:09, 16.09.2020
«Ковидные» расходы бюджета могут покрыть 20%-ным ростом акцизов на сигареты
09:01, 16.09.2020
Предприниматели могут заказать карты через интернет-банк «Бизнес-портал» с доставкой курьером
09:01, 16.09.2020
«Мы Вам икорку на хлеб приносим»: бунтуют работники сети «Челны-хлеб»
08:01, 16.09.2020
Челнинка хотела взыскать с турфирмы более 200 тыс. рублей
06:55, 16.09.2020
«Валит боком»: в Казани трамвай развернуло поперек рельсов
06:30, 16.09.2020
Стало известно, сколько месяцев переболевший коронавирусом человек может заражать окружающих
22:54, 15.09.2020
Стало известно о трех пострадавших на пожаре в «Царево village» под Казанью
22:19, 15.09.2020
В Казани из-за сообщения о взрывном устройстве на борту сел самолет
21:47, 15.09.2020
В ЖК «Царево village» под Казанью при пожаре погибли два человека
19:16, 15.09.2020
В Госдуме предложили вдвое увеличить размер пособий по безработице
17:49, 15.09.2020
В Казани активисты проведут акцию протеста в день инаугурации Минниханова
17:13, 15.09.2020
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Полиция назвала виновника аварии
17:01, 15.09.2020
Сорвала джекпот: женщина из Челнов рассказала, как родила тройняшек и управляется с ними
16:55, 15.09.2020
Актриса Настасья Самбурская: «Куплю сумку, куплю туфли»
16:54, 15.09.2020
Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани кричали с балкона АУЕ* и кидали ножи
16:06, 15.09.2020
Под Казанью мужчина с собакой перекрыл дорогу и не пропускал машины
16:00, 15.09.2020
ВТБ в Татарстане выдал 1,5 тысячи кредитов по «Ипотеке с господдержкой»
15:20, 15.09.2020
«Прошел путь от полевика до »генерала": умер выдающийся геофизик из Татарстана Ринат Харисов
15:19, 15.09.2020
Ночной пожар в Нижнекамске мог произойти по вине погибшего: об этом рассказал Айдар Метшин
15:01, 15.09.2020
Дождались, в Челны едет электробус, правда, пока только один
14:40, 15.09.2020
В Казани от гриппа начали вакцинировать около станций метро
14:01, 15.09.2020
Жизнь шести человек унесла страшная авария на трассе «Елабуга-Пермь»
13:56, 15.09.2020
Часть жителей Татарстана с октября не сможет получать детские пособия на свои банковские карты
13:05, 15.09.2020
В Казани и Набережных Челнах появились дополнительные пункты приема батареек
13:01, 15.09.2020
Челнинец пырнул ножом 13-летнего подростка
12:01, 15.09.2020
Смертельное ДТП в Елабуге: погибли два человека
12:00, 15.09.2020
Три новых ЖК аккредитованы банком «Открытие» в Татарстане
11:47, 15.09.2020
Треть жителей Татарстана считает, что госавтоинспекторы стали более вежливыми
11:34, 15.09.2020
Житель Казани неожиданно стал миллионером. Теперь он хочет издать свои книги
11:03, 15.09.2020
Жители ПФО летом потратили за границей четверть от прошлогоднего объема
11:01, 15.09.2020
23-летний житель Набережных Челнов похитил в Елабуге танк
10:51, 15.09.2020
В Яндекс.Картах появилось расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед
10:27, 15.09.2020
Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее коронавирус
10:00, 15.09.2020
«Деревенские замашки»: в Казани засняли бабушку, которая больше часа караулила парковочное место
09:44, 15.09.2020
Путин назначил в Татарстане новых судей
09:30, 15.09.2020
Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе
06:54, 15.09.2020
В Турции работник отеля изнасиловал российскую школьницу
20:32, 14.09.2020
В Казани студенты-иностранцы организовали нарколабораторию из-за нехватки денег
20:05, 14.09.2020
В Казани ищут водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся
18:00, 14.09.2020
«Верните нам плохо»: казанцы недовольны республиканской программой благоустройства «Наш двор»
17:24, 14.09.2020
Умерла народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева
17:10, 14.09.2020
На директора молочного завода в Татарстане завели уголовное дело. Он задолжал 3 млн рублей налогов
16:07, 14.09.2020
Тепла не ждать: синоптики рассказали, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе
16:00, 14.09.2020
Жительница Казани нашла «Золото Геленджика» на берегу озера Кабан
15:50, 14.09.2020
В Татарстане уволили сотрудника МВД, который оскорблял и давил на потерпевших
14:41, 14.09.2020
Клиенты интернет-магазина Билайн смогут забрать заказ в ближайшей «Пятёрочке»
Фото скриншот с видеозаписи

«Убежал»: в Казани трамвай без машиниста поехал назад и врезался в другой вагон

17.09.2020, 10:35 133 3 prokazan.ru
Девушка пыталась остановить его, подложив лом на рельса

Очевидцы засняли, как в Казани трамвай без машиниста неожиданно поехал назад и врезался в другой вагон, устроив ДТП. По его словам, это случилось сегодня на пересечении улиц Гвардейская и Аделя Кутуя.

"Трамвай убежал. Не успела девушка остановить его, ДТП", - прокомментировал видео сам автор. 

На записи видно, что девушка пытается остановить трамвай подложив под рельса металлический лом, однако сделать этого не успевает. За пару секунд до этого транспортное средство протаранило сзади стоящий вагон. 

Напомним, что только вчера произошло ДТП с участием трамвая. Его развернуло поперек рельсов. 

ДТП Дороги Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани прооперировали 8-месячного малыша с редкой патологией сосудов головного мозга
Пьяного водителя маршрутки задержали в Челнах
В Казани завершено расследование дела о выводе из страны 120 миллионов рублей
В Челнах водитель сбил пешехода, который не обратил внимания на светофор
В Казани все рестораны и кафе на Кремлевской набережной скоро закроются
Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома
Прокуратура Казани назвала причины обрушения стены исторического здания на Клары Цеткин
В Казани около торгового центра избили и ограбили торговца золотом
В Казани муж поджег собственную жену, пока та спала
В Казани еще два человека скончались от коронавируса. Всего в республике умерли 70 человек
Главгосэкпертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить
Двое мужчин в баре избили казанца черенком от метлы и украли телефон
В Казани пройдут I Всероссийские уличные игры
«Валит боком»: в Казани трамвай развернуло поперек рельсов
В Казани активисты проведут акцию протеста в день инаугурации Минниханова
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Полиция назвала виновника аварии
Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани кричали с балкона АУЕ* и кидали ножи
Под Казанью мужчина с собакой перекрыл дорогу и не пропускал машины
«Прошел путь от полевика до »генерала": умер выдающийся геофизик из Татарстана Ринат Харисов
В Казани от гриппа начали вакцинировать около станций метро
Житель Казани неожиданно стал миллионером. Теперь он хочет издать свои книги
В Яндекс.Картах появилось расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
17 сентября 2020
10:59
В новых трамваях уже и ручник убрали? Лол.
Горожанин
0
17 сентября 2020
11:44
Ну , вот . То дрифт , то свободное скольжение . Даже девушка не смогла предотвратить сближение и вагоны чпокнулись.
Горожанин
0
17 сентября 2020
11:45
ПОНАБЕРУТ КАДРОВ ИЗ ТАЖИКИСТАНА И ДРУГИХ - ВОТ РЕЗУЛЬТАТ

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:01, сегодня
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
15:26, 12.09.2020
Редакция проследила за казанским шеф-поваром: что происходит с вашей едой до выноса на стол
17:34, 11.09.2020
«Врач следила за мной через сторис»: девушка из Казани нашла свой зуб спустя месяц ношения брекетов
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться