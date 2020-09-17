«Убежал»: в Казани трамвай без машиниста поехал назад и врезался в другой вагон

Очевидцы засняли, как в Казани трамвай без машиниста неожиданно поехал назад и врезался в другой вагон, устроив ДТП. По его словам, это случилось сегодня на пересечении улиц Гвардейская и Аделя Кутуя.

"Трамвай убежал. Не успела девушка остановить его, ДТП", - прокомментировал видео сам автор.

На записи видно, что девушка пытается остановить трамвай подложив под рельса металлический лом, однако сделать этого не успевает. За пару секунд до этого транспортное средство протаранило сзади стоящий вагон.

Напомним, что только вчера произошло ДТП с участием трамвая. Его развернуло поперек рельсов.