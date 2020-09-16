В Следкоме Татарстана рассказали подробности о гибели двух человек на пожаре в ЖК «Царево village»

15 сентября на пожаре в ЖК "Царево village" погибли два человека. По данным Следственного комитета Татарстана, они находились этажом выше горящей квартиры.

По предварительным данным, в квартире на первом этаже второго подъезда трехэтажного дома загорелись натяжные потолки в районе люстры. Когда начался пожар, в одной из квартир на втором этаже трое мужчин употребляли спиртные напитки. В результате квартиросъёмщик смог выползти на балкон, благодаря помощи соседей мужчина выбрался на улицу. При этом его приятели остались в комнате и задохнулись дымом. Все остальные жители дома смогли выбраться из подъезда.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователем проводится осмотр места происшествия совместно с экспертами МЧС России по Республике Татарстан для назначения пожарно-технической экспертизы. Проводится доследственная проверка.

Ранее в МЧС сообщили, что предварительной причиной возгорания является короткое замыкание.