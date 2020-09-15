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Актриса Настасья Самбурская: «Куплю сумку, куплю туфли»

15.09.2020, 16:55 1 prokazan.ru

18 сентября в 19:00 на ТВ-3 состоится премьера нового шоу «Миллион на мечту», которое даёт шанс обычным зрителям канала получить миллион рублей на исполнение своей мечты. За 15 выпусков шоу создатели программы раздадут целых 15 миллионов рублей тем, кто прошёл кастинг и готов вынести свою мечту на суд взыскательного жюри, в которое вошли продюсер, бизнесвумен и мама Яна Рудковская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, бизнесмен Андрей Трубников, а также актриса и блогер Настасья Самбурская, с которой мы поговорили о её миллионах – и мечтах.

Настасья, как вы заработали свои первые деньги?

Я торговала на рынке: собирала у себя на огороде урожай и стояла с ним на трассе вместе с бабушками, которые выходили со своими вёдрами с ягодой. Но не помню, чтобы это как-то особенно успешно у меня получалось. Свои основные деньги я начала зарабатывать, когда снималась в сериале «Универ». Как только они появились, я стала судорожно скупать одежду фиолетового цвета – у меня прямо мания какая-то была на этот цвет! Затем купила машину, квартиру – и успокоилась.

В каком возрасте вы заработали первый миллион?

В 24 года. Побыла миллионершей, самым близким друзьям рассказала: «Прикинь, я миллионер!» А потом купила машину.

Были у вас в этот момент какие-то особенные чувства по этому поводу?

Естественно, я чувствовала гордость! Знаете, на шоу «Миллион на мечту» к нам многие приходили и начинали жалобно рассказывать: «Я – девочка из деревни…» Ну и что? Я тоже девочка из деревни! И, конечно, когда я сама заработала этот миллион, то первое время меня просто переполняла гордость. А потом всё ушло. Полчаса радости – а потом уже хочется пять миллионов!

То есть 1 миллион рублей – это, по вашим меркам, не так уж много?

Да, потому что мне приходится тратить деньги, в том числе, и на личную безопасность, и много ещё на что. Одно время я жила в обычной 16-этажке без охраны. Когда я стала популярной, кто-то, видимо, стал подозревать, что в моей квартире есть много чего ценного, и меня обокрали. Я не могу, как все, спокойно ходить по улицам, потому что меня преследуют разные маньяки. И поэтому высокие требования к охране – это не просто какая-то блажь с моей стороны.

А у некоторых людей есть такая позиция: раз она богатая, то она мне должна. Но почему? Я тоже из бедной семьи. Мне тоже приходилось нелегко. Но я не ходила и ни у кого не клянчила ничего. Я никогда не считала, что мне кто-то должен. Мне всегда хотелось самостоятельно заработать и ни от кого не зависеть – чтобы всё, что у меня есть, принадлежало бы только мне, и я сама бы решала, с кем мне поделиться, а с кем – нет. Никто никому не обязан помогать. Это личное дело каждого.

Я раз в полгода устраиваю распродажу своих личных вещей – сама сижу и продаю. И во время пандемии тоже продавала через Интернет. Вырученные деньги я обычно отправляю в приюты для бездомных животных, а в этот раз собирала на специальный препарат «Золгенсма» для мальчика с тяжёлым диагнозом: спинальная мышечная атрофия. Собрать удалось лишь каплю в море. Препарат стоит 2 млн 200 тысяч долларов, а нам пришло всего 350 тысяч рублей. Раньше было легче собрать деньги на такие цели, потому что это была не такая распространённая практика. Я сама это вижу, потому что длительное время слежу за судьбой одного мальчика, которому помогала. Есть ведь определенная группа людей, которая традиционно помогает другим – и они просто не могут помочь сразу всем.

Вообще, помогать – приятно: и в шоу «Миллион на мечту», и в повседневной жизни. Я это делаю, наверное, ещё и потому, что сама прекрасно помню, как мне было приятно, когда со стороны приходила неожиданная помощь. Знаете, когда бывает очень сложно, а тут вдруг тысяча рублей валяется на улице. Вот это кайф!

В шоу «Миллион на мечту» от вашего решения зависит, чьё самое заветное желание в жизни сбудется, а кто уедет ни с чем. Какими критериями вы руководствуетесь? Что для вас важнее?

Здоровье, конечно. Хотя бывает очень сложный выбор, потому что кто-то предлагает правильные общественно полезные вещи, кто-то просит не для себя, а кому-то, напротив, очень нужно для себя - и надо сесть и решить. Но надо сказать, что в жюри собрались очень адекватные люди с практически одинаковой позицией и в 99% случаев наше мнение совпадает. Скажу по секрету: иногда мы специально создаём интригу, хотя на самом деле уже знаем, кому отдадим главный приз.

Я взрослый человек, и мне приятно нести ответственность, в данном случае – за распределение денег. Я понимаю, что могу своим словом сделать счастливым хотя бы одного человека. Мне кажется, что это круто и +1 в карму.

Но вы же понимаете, при этом, что это только капля в море? На шоу пришло свыше 19 тысяч заявок!

Какая разница? Главное – начни с себя. Кто-то посмотрит – и, может быть, появятся аналоги этого шоу. И второй сезон, может быть, выйдет. И какие-то меценаты начнут устраивать такие шоу в Интернете. Ведь иногда чья-то мечта стоит 10 тысяч рублей, а для кого-то это копейки.

Вы думали о том, что бы вы сделали, если бы оказались по другую сторону шоу – и сами бы чего-то просили у жюри?

Если честно, я бы лучше заработала эти деньги. Я живу в Москве, и у меня такой род деятельности, что мне эти деньги гораздо проще получить. Ну что я, новую сумку бы себе купила? На ремонт я уже заработала и вообще уже осуществила многие разные мечты. Поэтому если бы у меня была возможность, я бы лучше кому-нибудь уступила – тому, кому нужнее. Например – своей визажистке, чтобы она купила косметику и красила меня. (смеётся)

Но у вас же есть своя мечта?

– Моя мечта… Всё духовное у меня уже имеется. А из материального… Ну что, машину поменять? Это так себе мечта, несерьёзная. Когда ты видишь человека без ног, которому действительно нужна машина для передвижения, то, конечно, все эти твои «куплю сумку, куплю туфли» сразу уходят на второй план.

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комментарии

Горожанин
0
15 сентября 2020
19:44
А зачем нам это знать то ?

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