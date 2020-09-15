В Госдуме предложили вдвое увеличить размер пособий по безработице

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили вдвое увеличить пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По словам руководителя думской фракции Сергея Миронова, предлагается установить минимальную величину пособия в размере 12 130 рублей, а максимальную - 24 260 рублей.

"На этот год правительство установило минимальную и максимальную величину пособия: соответственно 1500 и 12 130 рублей. Кроме того, «максималку» в апреле-июне могли получать граждане, ставшие безработными с 1 марта. Мы видим два очевидных изъяна в действующем порядке. Первое: размер минимального пособия просто издевательский, нашим жизненным реалиям он никак не отвечает. Второе: незаслуженно ущемлены права россиян, потерявших работу до 1 марта", - пояснил парламентарий.

Согласно законопроекту пособия также подлежат обязательной ежегодной индексации на величину прогнозируемого уровня инфляции, положенного в основу формирования федерального бюджета. Изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации" внесены на рассмотрение парламента.