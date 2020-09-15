В Турции работник отеля изнасиловал российскую школьницу

15-летнюю российскую школьницу изнасиловали в турецком отеле. Об этом пишет "Лента" со ссылкой на местное издание Hürriyet.

Инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей Антальи; по информации издания, девочка "подверглась сексуальному насилию в своем номере" со стороны официанта объекта размещения. Семья пострадавшей обратилась к сотрудникам отеля с просьбой вызвать правоохранителей, однако руководство сделало все, чтобы скрыть произошедшее и не навредить репутации бизнеса.

В итоге родители школьницы в местной прокуратуре написали заявление на официанта и все руководство отеля. Кроме того, консул России в Анталье Иван Степанов составил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

Руководство гостиницы обвиняет в произошедшем саму девушку и рассказывает об этом местным журналистам. Утверждается, что официант видел, как 15-летняя школьница целовалась с отдыхающим в отеле мужчиной, девочка попросила сотрудника гостиницы не рассказывать ничего маме.

Претензия возникла именно после этого диалога", — заявил генеральный менеджер Фатма Доган.