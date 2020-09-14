Банк «Открытие» выручил более 30 млрд рублей от продажи 3,4% акции Polymetal

Банк «Открытие» продал около 16 млн акций золотодобывающей компании Polymetal, или около 3,4%, по цене 1900 рублей за акцию. В результате сделки валовая выручка банка составит около 30,4 млрд рублей. В результате сделки доля кредитной организации в Polymetal уменьшается до 0,5%.

Сделка совершена с дисконтом 2,7% по отношению к цене акции Polymetal при закрытии основной торговой сессии Московской биржи 8 сентября.

Организаторами сделки выступили Citibank, JP Morgan и UBS.

В июле 2020 года банк «Открытие» продал около 14,2 млн акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу. Тогда банк сократил свою долю в золотодобывающей компании с 6,89%, до 3,89%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.